Adobe добавила в Premiere Pro перевод субтитров в видео и «умный» поиск по содержимому роликов

Доступно в подписке Creative Cloud или Premiere Pro. Adobe анонсировала обновления в бета-версии программы. Компания добавила в видеоредактор функцию автоматического перевода субтитров и «умный» поиск по содержимому роликов.Перевод доступен для 17 языков — каких именно, Adobe не указывает. Но программа поддерживает создание субтитров на русском. Переводить ИИ будет с помощью «сторонних служб перевода», каких — не указано.Источник здесь и далее: Adobe Как настроить перевод текста «Умный» поиск будет распознавать содержимое роликов на устройстве пользователя — включая объекты, ракурсы, места, угол наклона камеры и другое. Вводить запросы можно на естественном языке — например, «крупный план человека, бегущего на фоне заката» или «человек на коньках».Как искать по содержимому Также можно, к примеру, ввести в поиск «Калифорния» — тогда ИИ найдёт все связанные изображения и видео, упоминания в речи и встроенные метаданные с местом съёмки.#новости #adobe
Перевод субтитров это как то масло масляное получается.
Поиск это круто. Например - вылезающая из Лимузина Мелания Трамп, ракурс анфас.
Все правильно делают, ориентируясь на современные потребности, связанные с глобализацией контента и ростом объемов используемого материала. Перевод субтитров в 100 раз облегчит адаптацию видео для разных аудиторий, а умный поиск поможет быстро найти нужные фрагменты.
Так субтитры делают уже на целевую аудиторию. Какой смысл переводить испанские субтитры с английского текста на арабский - а не проще перевести сразу английский оригинал? Абсурд.
Уже все сервисы поумнели, а я всё никак
Думаю, пользователи должны знать, куда отправляются их видеоматериалы для обработки и как обеспечивается безопасность этой информации. Почему отсутствует информация о используемых "сторонних службах перевода"?