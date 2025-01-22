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Евгения Евсеева
AI

Adobe добавила в Premiere Pro перевод субтитров в видео и «умный» поиск по содержимому роликов

Доступно в подписке Creative Cloud или Premiere Pro.

  • Adobe анонсировала обновления в бета-версии программы. Компания добавила в видеоредактор функцию автоматического перевода субтитров и «умный» поиск по содержимому роликов.
  • Перевод доступен для 17 языков — каких именно, Adobe не указывает. Но программа поддерживает создание субтитров на русском. Переводить ИИ будет с помощью «сторонних служб перевода», каких — не указано.
Источник здесь и далее: Adobe 
Источник здесь и далее: Adobe 
Как настроить перевод текста 
Как настроить перевод текста 
  • «Умный» поиск будет распознавать содержимое роликов на устройстве пользователя — включая объекты, ракурсы, места, угол наклона камеры и другое. Вводить запросы можно на естественном языке — например, «крупный план человека, бегущего на фоне заката» или «человек на коньках».
Как искать по содержимому 
Как искать по содержимому 
  • Также можно, к примеру, ввести в поиск «Калифорния» — тогда ИИ найдёт все связанные изображения и видео, упоминания в речи и встроенные метаданные с местом съёмки.

#новости #adobe

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5 комментариев
Big Lebovvski (Владислав)

Перевод субтитров это как то масло масляное получается.

Поиск это круто. Например - вылезающая из Лимузина Мелания Трамп, ракурс анфас.

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Вячеслав Ревенко

Все правильно делают, ориентируясь на современные потребности, связанные с глобализацией контента и ростом объемов используемого материала. Перевод субтитров в 100 раз облегчит адаптацию видео для разных аудиторий, а умный поиск поможет быстро найти нужные фрагменты.

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Big Lebovvski (Владислав)

Так субтитры делают уже на целевую аудиторию. Какой смысл переводить испанские субтитры с английского текста на арабский - а не проще перевести сразу английский оригинал? Абсурд.

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Чай поставьте

Уже все сервисы поумнели, а я всё никак

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Егор Багрин

Думаю, пользователи должны знать, куда отправляются их видеоматериалы для обработки и как обеспечивается безопасность этой информации. Почему отсутствует информация о используемых "сторонних службах перевода"?

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