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Ася Карпова
AI

В китайский генератор видео Hailuo добавили управление камерой — можно делать пролёты дрона, наезды и зумы

Бесплатно доступно создание до трёх роликов в день.

  • Разработчики Hailuo представили модель T2V-01-Director для настройки виртуальной камеры в генерируемых роликах.
  • В окне для промпта нужно описать, что будет происходить на видео, а затем нажать на иконку камеры и перейти в меню управления.
  • В разделе Free selection можно выбрать до трёх базовых эффектов: движение в стороны, вверх и вниз, поворот камеры, наезд, зум, следование за персонажем и трясущаяся камера (Shake).
Базовые настройки камеры. Скриншот vc.ru
Базовые настройки камеры. Скриншот vc.ru
  • Во вкладке Cinematic shots есть кинематографические эффекты, например, поворот камеры вокруг объекта и медленные пролёты в разных направлениях.
Прописывать команды для камеры текстом не нужно, они добавляются к запросу автоматически при нажатии на нужный эффект — в квадратных скобках. Скриншот vc.ru
Прописывать команды для камеры текстом не нужно, они добавляются к запросу автоматически при нажатии на нужный эффект — в квадратных скобках. Скриншот vc.ru

Примеры пользователей

Эффект зума камеры. Источник: Luis 
В генерации использованы эффекты: поворот, трясущаяся камера, наезд и зум. Источник: Art_For_Joy
 Пример следования камеры за персонажем. Источник: padphone
Пользователь сгенерировал немой фильм в Hailuo и подписал, какие параметры камеры и запросы использовал. Источник: Alex Patrascu 
Эффект ручной съёмки (Shake). Источник: Macbeth
Резкий поворот камеры влево. Источник: Art_For_Joy
Эффект долли-зум или трансстрав — приём расширения фона за объектом, сделанный с помощью одновременного применения команд приближения и отдаления. Источник: Dream Starter 
  • В Hailuo AI дают тысячу бесплатных кредитов при регистрации и ещё по 100 каждый день — при этом они не накапливаются. Создание одного видео с управлением камерой стоит 30 кредитов. Стоимость подписки начинается от $10 (979 рублей по курсу ЦБ на 28 января 2025 года).
  • В ноябре 2024 года расширенное управление камерой в генерируемых сценах добавили в нейросеть Gen-3 Alpha Turbo от Runway. Там бесплатно можно создать всего около трёх видео.
Ася Карпова
AI
Как использовать нейросеть Runway для «оживления» 3D-моделей и создания панорамных облётов интерьеров

Собрали несколько примеров от пользователей.

#новости #hailuo

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21 комментарий
Андрей

Два года назад было бы революцией, а сейчас через день охуенные фичи от ИИ и уже как будто ну сделали и оке. Пиздец развитие в этой сфере шагает

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Капустник

Это да. Если когда-нибудь изобретут телепортацию, через год мы будем жаловаться, что вчера в очереди на телепортатор из Москвы в Хабаровск проторчали аж полчаса.

1
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Micah Teeuws

Куйня это всё. Когда уже телепортацию сделают? Заказал пиццу и через 10 минут уже жрешь её.

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Алеоп

Если это не китайцы, даже не пишите

2
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Андрей

Китайцы

1
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Micah Teeuws

Это ханьцы

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

А как теперь отличать от настоящего видео? Если раньше это были пальцы, то сейчас?🤔

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