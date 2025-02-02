В ЕС вступил в силу запрет на несколько сценариев использования ИИ — включая идентификацию по биометрии в общественных местах

А ещё — оценку эмоций на работе.Источник: ShutterstockВ ЕС запретили использование ИИ-технологий, которые несут «неприемлемый» уровень риска.В перечень запрещённых методов входят:Идентификация людей по биометрии в режиме реального времени в общественных местах. Исключения: поиск пропавших людей или уголовных преступников и предотвращение терактов.Классификация граждан на основе анализа социального поведения (как «социальный рейтинг» в Китае) или биометрических данных.Прогнозирование, может ли человек совершить преступление в будущем.Создание баз данных для распознавания лиц — из изображений в интернете и записей с камер видеонаблюдения.Манипуляция и введение человека в заблуждение.Распознавание человеческих эмоций на предприятиях и в образовательных учреждениях. Исключения — когда ИИ-технологии используются по медицинским показаниям.Эксплуатация уязвимостей человека — инвалидности, возраста или экономического статуса, если это может нанести ему вред.В случае нарушения запрета компании заплатят штраф в $36 млн или 7% от годовой выручки за предыдущий финансовый год, «в зависимости от того, какая сумма больше».Закон ЕС об искусственном интеллекте вступил в силу 1 августа 2024 года. Он определяет правила использования ИИ-технологий и классифицирует их по уровню риска — от низкого до «неприемлемого». Запрет на последние и вступил в силу 2 февраля 2025 года.В сентябре 2024 года более 100 компаний подписали пакт ЕС об искусственном интеллекте, в рамках которого обязались выявить неприемлемые сценарии использования ИИ. Среди них: Amazon, Google и OpenAI. От участия отказались Meta, Apple и Mistral.В декабре 2024 года Google представила модель PaliGemma 2, которая, по словам компании, распознаёт эмоции людей на фотографиях. У «Яндекса» есть нейросеть, оценивающая эмоции по голосу.#новости #ии
Как будет по итогу:
В США сделают, в Китае сделают.
А Европа, что хуже чтоЛЕ? Разрешаем, конечно. Самостоятельные вы наши
ваши это чьи? или опять сказки для идиотов которые верят что один кем-то всеми управляет. метастазы царские видимо уже проникли глубоко и насовсем.
вы в европе живете?
здесь да, пытаются что-то делать например и с монополиями
и гуглу не дают везде куда не надо совать все что не нужно (например елси гуглите и карту захотите открыть, придется новый сайт открывать, отдельно от поиска)
а еще всякие переводы без комисси с разных платежных сервисов типа палки и моментальные переводы внутри ес тд и тд
сильно не тужьтесь в след раз а то пукаете и попахивает
Прогнозирование, может ли человек совершить преступление в будущем.
Помнится этим слоупокам ОАЭ 4 раза за год предупреждение о террористе в Германии слал, а они все тупили
Помнится быстрым как молния спец.службам РФ со всех сторон слали предупреждения о подготовке теракта в крокусе, а они все тупили.
Идея хорошая, но выглядит сыровато.
формулировки очень странные и впечатление что написаны без мнений специалистов в области, либо тут беглый обзор и надо читать закон по нормальному
Потому что запрет идентификации есть но поиск людей разрешен, т.е. получается все таки можно будет идентифицировать.
Классификация граждан выглядит разумно но опять же неявный поиск преступников разрешен. Т.е. мы ищем грабителя он должен вести себя "не стандартно", в итоге будет анализировать людей всех. Так же поиск других преступлений одним и тем же человеком- значит это постоянный анализ информации.
Эмоции нельзя, но по мед показаниям можно - ну пусть мы теперь следим за сотрудниками вдруг кому плохо станет, ну а что там попутно будет - одному ии известно
Кручу-верчу, запутать хочу
Цифровой концлагерь какой то. Ноль частной жизни, следующим этапом каждому в трусы начнут залезать и мазок брать. Впрочем европейцам такое должно понравится.