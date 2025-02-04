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Карина Пардаева
AI

Индийский стартап Presentations.ai привлёк $3 млн, чтобы стать «ChatGPT в мире презентаций»

Он сгененрирует слайды за пару минут, в том числе на русском.

  • Лид-инвестором посевного раунда стала венчурная Accel. Компания завершила бета-тестирование и планирует использовать привлечённые средства для развития продукта, пишет TechCrunch.
  • Presentations.ai основали в 2019 году в Бангалоре. Платформа создаёт готовые презентации за «считанные минуты» с помощью ИИ. Чтобы создать презентацию, нужно выбрать тему и написать подсказку для нейросети. Нейросеть сгенерирует структуру презентации и предложит план из слайдов с заголовками. Можно настроить длину презентации, выбрать категорию и язык повествования, русский в том числе, убедился редактор vc.ru.
  • После того как пользователь введёт данные, нейросеть создаст презентацию. Презентацию можно отредактировать —изменить шрифты, фон, изображения, структуру слайдов, — а затем скачать в PDF или экспортировать проект в PowerPoint.
  • Стартап использует «большие языковые модели (LLM) и собственные малые модели, разработанные для определённых задач». Например, для подбора подходящей диаграммы. Также сервис применяет модели преобразования текста в изображения — Flux и Stable Diffusion. Они помогают пользователям быстро создавать картинки для презентаций, отмечает TechCrunch.
  • Presentations.ai начинал как бесплатный сервис, но в 2024 году перешёл на фримиум-модель. Сейчас базовая подписка в США стоит $200 в год, в других странах действуют локализованные тарифы. Оплатить сервис российской картой редактору vc.ru не удалось.
  • Сооснователь и гендиректор компании Сумант Рагхавендра рассказал TechCrunch, что полученные инвестиции пойдут на запуск ИИ-агента, который сможет создавать презентации в любых приложениях. Также стартап планирует набрать команду корпоративных продаж.

  • Presentations.ai пока не тратит деньги на маркетинг — компания полагается на «сарафанное радио» и органический прирост аудитории. При этом стартап, по словам сооснователя, уже получает «миллионы долларов» прибыли.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Сейчас 20% выручки стартапа приходится на США. Но компания также развивается в Индии, Великобритании, Германии, Австралии, Канаде и странах Ближнего Востока.

#новости

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51 комментарий
Алла Комова

Презентации всегда были для меня головной болью, а тут такое чудо техники! Уверена, что этот сервис станет настоящим спасением для многих, особенно для тех, кто работает с большими объемами информации

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Big Lebovvski (Владислав)

У меня чето как то презентации ассоциировались наоборот, с ограниченными обьемами информации... Или ты херачишь презентации всего, типа от котлеты в макдаке до истребителя Ф-35 в палубном исполнении? А еще что умеешь?

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Максим Исаев

Комментарий от индийской нейросети?

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Орлов Егор

Ахах, честно говоря, мне кажется, что сейчас 3 млн в области ИИ - это просто ни о чём. В Chat GPT планируют ещё влить пол ярда

5
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Карина Пардаева
Автор

После $56 млн на весь ЕС, $3 млн в один стартап уже выглядят вполне солидно

https://vc.ru/ai/1790085-open-ai-eu

5
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Big Lebovvski (Владислав)

На Роснано тоже влили хуеву тучу ярдов, в результате всё распиздили, рыжий сьебался в Израиль а замов до сих пор отлавливают. Вы что думаете человек по фамилии Альтман альтруист?

4
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Jack Brown

Это Индия. Там расходы на ФОТ куда ниже. Базовые модели они не учат, стало быть и большие капиталовложения им не нужны

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