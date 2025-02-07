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Полина Лааксо
AI

Сооснователь OpenAI Джон Шульман перешёл из Anthropic в стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати — Fortune

Деталей нет.

  • Об уходе Шульмана из Anthropic компания сообщила 5 февраля 2025 года. Он сказал, что займётся «интригующим» проектом. О том, что он перешёл к Мурати, Fortune узнало от источников.
  • О стартапе Мурати практически ничего неизвестно. В октябре 2024 года Reuters со ссылкой на источники писало, что проект будет создавать продукты на основе собственных моделей и ведёт переговоры о привлечении свыше $100 млн.
  • Также говорят, что он «переманивает» специалистов из OpenAI, Character AI и Google DeepMind. По данным Wired, среди них — бывший глава спецпроектов OpenAI Джон Лакман. Источники Fortune знают, что туда ушёл сотрудник «суперкомпьютерного» отдела OpenAI Кристиан Гибсон.
Шульман. Источник фото: Dwarkesh Podcast
Шульман. Источник фото: Dwarkesh Podcast
  • Шульман покинул OpenAI в августе 2024 года, перейдя в Anthropic, которую основал бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей. Мурати ушла из OpenAI в сентябре того же года.
  • Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер, который объявил об уходе из компании на несколько месяцев раньше, запустил с партнёрами компанию по разработке «безопасного суперинтеллекта» Safe Superintelligence и привлёк $1 млрд.
Полина Лааксо
AI
Открытый вопрос: почему OpenAI переживает «утечку мозгов» на фоне многомиллиардных инвестиций

Быстрорастущему бизнесу свойственны перестановки. Но когда увольнения напоминают массовый исход, возникает вопрос: что происходит за закрытыми дверями.

Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: Getty Images

#новости #anthropic

2
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14 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер, который объявил об уходе"
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Все уходим. Дядя уже ушел

2
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1
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ЯжПрограммист

А Катя в курсе?

2
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Ф Д

Чё за Катя? Мизуллина што ли?

2
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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Алиса нет, Маруся тоже нет, Что за катя?

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lonberg

После последнего чаепития с Варламовым, приревновал мужик и бросил. Такое бывает ...

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Dmitry Kurbatov

Его улыбкой можно было вскрыть вены на запястьях (с)

2
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Вадим Д.

Сооснователи менялись как могли. Любопытно, основатели китайских стартапов практикуют броуновскую ротацию?

1
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