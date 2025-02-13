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Ася Карпова
AI

Google начала тестировать модель, которая определяет возраст пользователя по просматриваемому контенту

Для пользователей младше 18 лет будут автоматически применяться фильтры.

Источник: Westend61/Getty Images
Источник: Westend61/Getty Images
  • В 2025 году Google начнёт определять возраст пользователей с помощью модели на основе машинного обучения. Она будет анализировать данные о посещаемых сайтах, просмотренных видео на YouTube и времени создания учётной записи, пишет The Verge.
  • Если модель посчитает, что владелец аккаунта младше 18 лет, Google будет скрывать откровенный контент из результатов поиска с помощью фильтра SafeSearch и ограничивать видео на YouTube.
  • Пользователю также предложат подтвердить возраст с помощью селфи, кредитной карты или удостоверения личности.
  • Технологию тестируют в США, позже её распространят на другие страны.
  • В сентябре 2024 года Meta* ввела «подростковые» аккаунты для новых пользователей Instagram* младше 18 лет. В них закрытые учётные записи, незнакомцы не могут писать первыми, а с 10 вечера до 7 утра включается режим без уведомлений.

*Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новости #google

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3
1
20 комментариев
Токс
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Andrey Vasilev

ТЦКшники дуреют с этой прикормки.

5
3
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Сергей Д.

Да оно и так видно что тебе 15

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Уважительная причина

То-есть, если я буду со своего аккаунта включать ребёнку на Ютубе какие-то детские шоу, мультики и т.п. - Гугл посчитает меня за ребёнка?

1
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Aleks Shepard

Пожелаем им удачи 😁

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Ирина Родионова

Надеюсь, эта система будет достаточно гибкой, чтобы родители могли настраивать ее под свои нужды

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Roman Orlov

Т.е. не показывать детям свои результаты

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