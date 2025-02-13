Google начала тестировать модель, которая определяет возраст пользователя по просматриваемому контенту

Для пользователей младше 18 лет будут автоматически применяться фильтры.Источник: Westend61/Getty ImagesВ 2025 году Google начнёт определять возраст пользователей с помощью модели на основе машинного обучения. Она будет анализировать данные о посещаемых сайтах, просмотренных видео на YouTube и времени создания учётной записи, пишет The Verge.Если модель посчитает, что владелец аккаунта младше 18 лет, Google будет скрывать откровенный контент из результатов поиска с помощью фильтра SafeSearch и ограничивать видео на YouTube.Пользователю также предложат подтвердить возраст с помощью селфи, кредитной карты или удостоверения личности.Технологию тестируют в США, позже её распространят на другие страны.В сентябре 2024 года Meta* ввела «подростковые» аккаунты для новых пользователей Instagram* младше 18 лет. В них закрытые учётные записи, незнакомцы не могут писать первыми, а с 10 вечера до 7 утра включается режим без уведомлений.*Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #google
ТЦКшники дуреют с этой прикормки.
Да оно и так видно что тебе 15
То-есть, если я буду со своего аккаунта включать ребёнку на Ютубе какие-то детские шоу, мультики и т.п. - Гугл посчитает меня за ребёнка?
Пожелаем им удачи 😁
Надеюсь, эта система будет достаточно гибкой, чтобы родители могли настраивать ее под свои нужды
Т.е. не показывать детям свои результаты