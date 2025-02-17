Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
Телеграм
AI
Право
Крипто
Маркетплейсы
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Китайские разработчики выпустили видеогенератор Step-Video без ограничений на создание известных личностей

Его можно протестировать в бесплатной демоверсии.

  • Китайский проект StepFun представил модель для генерации видео по текстовому описанию Step-Video-T2V с 30 млрд параметров.
  • Она может создавать ролики длиной до десяти секунд с некоторыми реальными личностями, например Илоном Маском и Стивом Джобсом. Из-за внутренних ограничений этого не могут делать другие модели вроде Sora от OpenAI.
Запрос (перевод с английского): «Илон Маск читает книгу, сидя у камина». Генерация vc.ru
  • Демоверсию можно протестировать на сайте проекта. Доступна регистрация на российский номер телефона, код проверки приходит в Telegram.
  • Интерфейс сайта на китайском, нейросеть понимает запросы на китайском и английском. На момент написания заметки генерация ролика занимает около шести минут.
Поле для ввода запроса и сгенерированные видео. Скриншот vc.ru
Поле для ввода запроса и сгенерированные видео. Скриншот vc.ru
  • В запросе можно описать персонажа, его эмоции, одежду, указать тип съёмки, а также прописать текст на табличке или плакате. Модель может изобразить надпись на китайском и английском. На русском она попытается заменить буквы на латинские.
Запрос (перевод с китайского): «Стив Джобс в чёрном свитере перед большим экраном. Сзади надпись "Stepvideo is coming". Сцена происходит на современной площадке, на экране отображается информация о продукте. Статичная камера». Источник: StepFun
Запрос (перевод с английского): «Крупный план. Владимир Ленин сидит за столом в современном ресторане. Он задумчив. На фоне неоновая надпись "Ресторан"». Генерация vc.ru 
  • В примерах ниже можно посмотреть, как модель справляется с созданием человеческих движений.
Источник: StepFun
Пример пользователя. Источник: Aimirai46487 
  • Код и веса для локальной установки Step-Video-T2V доступны на GitHub.
  • Кроме генератора видео, у команды StepFun есть чат-бот Yuewen с их моделью Step1 и рассуждающей R1 от DeepSeek, а также сервис для создания ИИ-персонажей Maopaoya.

#новости

8
2
30 комментариев
Ilya Brin

Свободные от цензуры китайские нейросети 😏

8
Ответить
Ася Карпова
Автор

видео с Си он, конечно, отказался генерировать

9
1
Ответить
Роман Габзуев

Писали же про тик ток, что с телефона всю информацию выгребает. И тут скорее всего также.

1
Ответить
Timur

Да это уже оксюморон какой-то)

1
Ответить
Griby Lenina

Зачем нужны ограничения на создание известных людей? Всё равно все европейцы на одно лицо.

7
Ответить
NAME.INVALID.CHARACTERS

Нейросети бесполезны , пока не будет полная демократия и свобода действий на создание порно с конями и известными актрисами , просто пшик,никто не способен , тоже мне погромисты

2
Ответить
Иванов Иван

Ты можешь сделать свою нейросети с конями и актрисульками..

1
Ответить