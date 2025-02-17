Китайские разработчики выпустили видеогенератор Step-Video без ограничений на создание известных личностей

Его можно протестировать в бесплатной демоверсии.Китайский проект StepFun представил модель для генерации видео по текстовому описанию Step-Video-T2V с 30 млрд параметров.Она может создавать ролики длиной до десяти секунд с некоторыми реальными личностями, например Илоном Маском и Стивом Джобсом. Из-за внутренних ограничений этого не могут делать другие модели вроде Sora от OpenAI.Запрос (перевод с английского): «Илон Маск читает книгу, сидя у камина». Генерация vc.ru Демоверсию можно протестировать на сайте проекта. Доступна регистрация на российский номер телефона, код проверки приходит в Telegram.Интерфейс сайта на китайском, нейросеть понимает запросы на китайском и английском. На момент написания заметки генерация ролика занимает около шести минут.Поле для ввода запроса и сгенерированные видео. Скриншот vc.ruВ запросе можно описать персонажа, его эмоции, одежду, указать тип съёмки, а также прописать текст на табличке или плакате. Модель может изобразить надпись на китайском и английском. На русском она попытается заменить буквы на латинские.Запрос (перевод с китайского): «Стив Джобс в чёрном свитере перед большим экраном. Сзади надпись "Stepvideo is coming". Сцена происходит на современной площадке, на экране отображается информация о продукте. Статичная камера». Источник: StepFunЗапрос (перевод с английского): «Крупный план. Владимир Ленин сидит за столом в современном ресторане. Он задумчив. На фоне неоновая надпись "Ресторан"». Генерация vc.ru В примерах ниже можно посмотреть, как модель справляется с созданием человеческих движений.Источник: StepFunПример пользователя. Источник: Aimirai46487 Код и веса для локальной установки Step-Video-T2V доступны на GitHub.Кроме генератора видео, у команды StepFun есть чат-бот Yuewen с их моделью Step1 и рассуждающей R1 от DeepSeek, а также сервис для создания ИИ-персонажей Maopaoya.#новости
Свободные от цензуры китайские нейросети 😏
видео с Си он, конечно, отказался генерировать
Писали же про тик ток, что с телефона всю информацию выгребает. И тут скорее всего также.
Да это уже оксюморон какой-то)
Зачем нужны ограничения на создание известных людей? Всё равно все европейцы на одно лицо.
Нейросети бесполезны , пока не будет полная демократия и свобода действий на создание порно с конями и известными актрисами , просто пшик,никто не способен , тоже мне погромисты
Ты можешь сделать свою нейросети с конями и актрисульками..