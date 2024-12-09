OpenAI официально выпустила генератор видео Sora в открытый доступ

Он входит в подписки ChatGPT Plus и ChatGPT Pro.В компании рассказали, что создали новую версию модели — Sora Turbo, более быструю, чем версия, представленная в феврале 2024-го. Она доступна на сайте sora.com. В России он не открывается — её нет в списке поддерживаемых стран.Sora входит в подписку ChatGPT Plus за $20 в месяц (1987 рублей по курсу ЦБ на 9 декабря 2024 года) и ChatGPT Pro за $200 (19,8 тысячи рублей) в месяц.Первая позволяет генерировать до 50 роликов с разрешением до 720 пикселей и длительностью до пяти секунд. Вторая — до 500 видео разрешением 1080 пикселей и длительностью в 20 секунд. Также в этом тарифе можно скачивать ролики без водяного знака.С помощью Sora можно генерировать видео по текстовому запросу, продлевать уже готовые ролики, соединять два видео вместе, зацикливать ролик и многое другое.Продление видео. Источник здесь и далее — OpenAIЗацикленное видеоВ стиле бумажного мультфильмаИли нуарного кино15 февраля 2024 года OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео по текстовому запросу Sora. Она была доступна ограниченному числу художников, дизайнеров и режиссёров. Публичный релиз разработчики планировали провести до конца 2024 года.26 ноября неизвестные смогли ненадолго выложить неофициальную версию модели в знак протеста против того, что «сотням художников не платят за выявление ошибок», а каждая публикация должна быть согласована с OpenAI.4 декабря 2024 года OpenAI объявила, что в течение 12 дней будет анонсировать новые функции и продукты. В первый день представили полную версию модели с возможностью рассуждений o1 и новый тарифный план ChatGPT Pro за $200 в месяц.Ася КарповаAIвчераВ соцсети выложили пример видеогенерации с закрытой презентации Sora от OpenAI — пользователи начали сравнивать его с доступными моделями Результат представленной Sora «удивил» не всех.#новости #sora #openai
Подписка ChatGPT Pro и Sora за $200 — это, конечно, дорого, но если учесть, что можно генерировать 500 качественных видео в месяц, это может быть выгодным вложением
И для чего тебе 500 видео?
это может быть выгодным вложением
а в чем выгода?
Зачем, школьникам для презентаций ? Для других целей уровень качества мусорный.
Ну и для чего 500 видео в месяц? Это же целая киностудия)) Кроме того, 200$ - это дороговато даже для такого количества контента.
А почему России нет в списке?