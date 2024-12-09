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vc.ru
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Евгения Евсеева
AI

OpenAI официально выпустила генератор видео Sora в открытый доступ

Он входит в подписки ChatGPT Plus и ChatGPT Pro.

  • В компании рассказали, что создали новую версию модели — Sora Turbo, более быструю, чем версия, представленная в феврале 2024-го. Она доступна на сайте sora.com. В России он не открывается — её нет в списке поддерживаемых стран.
  • Sora входит в подписку ChatGPT Plus за $20 в месяц (1987 рублей по курсу ЦБ на 9 декабря 2024 года) и ChatGPT Pro за $200 (19,8 тысячи рублей) в месяц.
  • Первая позволяет генерировать до 50 роликов с разрешением до 720 пикселей и длительностью до пяти секунд. Вторая — до 500 видео разрешением 1080 пикселей и длительностью в 20 секунд. Также в этом тарифе можно скачивать ролики без водяного знака.
  • С помощью Sora можно генерировать видео по текстовому запросу, продлевать уже готовые ролики, соединять два видео вместе, зацикливать ролик и многое другое.
Продление видео. Источник здесь и далее — OpenAI
Зацикленное видео
В стиле бумажного мультфильма
Или нуарного кино
  • 15 февраля 2024 года OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео по текстовому запросу Sora. Она была доступна ограниченному числу художников, дизайнеров и режиссёров. Публичный релиз разработчики планировали провести до конца 2024 года.
  • 26 ноября неизвестные смогли ненадолго выложить неофициальную версию модели в знак протеста против того, что «сотням художников не платят за выявление ошибок», а каждая публикация должна быть согласована с OpenAI.
  • 4 декабря 2024 года OpenAI объявила, что в течение 12 дней будет анонсировать новые функции и продукты. В первый день представили полную версию модели с возможностью рассуждений o1 и новый тарифный план ChatGPT Pro за $200 в месяц.
Ася Карпова
AI
В соцсети выложили пример видеогенерации с закрытой презентации Sora от OpenAI — пользователи начали сравнивать его с доступными моделями

Результат представленной Sora «удивил» не всех.

Из видео на закрытой презентации Sora. Скриншот vc.ru
Из генерации Kling AI. Источник: Kol Tregaskes

#новости #sora #openai

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11
39 комментариев
Aimee Korinek

Подписка ChatGPT Pro и Sora за $200 — это, конечно, дорого, но если учесть, что можно генерировать 500 качественных видео в месяц, это может быть выгодным вложением

3
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Мария Овчинникова

И для чего тебе 500 видео?

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Иван

это может быть выгодным вложением

а в чем выгода?

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Александр Дизайнер

Зачем, школьникам для презентаций ? Для других целей уровень качества мусорный.

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Вячеслав Дмитриев

Ну и для чего 500 видео в месяц? Это же целая киностудия)) Кроме того, 200$ - это дороговато даже для такого количества контента.

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Anykeyman

А почему России нет в списке?

1
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