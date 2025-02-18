Бывший техдиректор OpenAI Мира Мурати объявила о запуске ИИ-стартапа Thinking Machines Lab

Она ушла из OpenAI осенью 2024 года.Источник: Getty Images / TechCrunchThinking Machines Lab сосредоточится на разработке инструментов, которые «заставят ИИ работать на уникальные потребности и цели людей». Об этом пишет TechCrunch.Бывший технический директор OpenAI Мира Мурати стала гендиректором стартапа. Сооснователь OpenAI Джон Шульман — главным научным сотрудником, а бывший вице-президент отдела постобучения OpenAI Баррет Зоф — техническим директором.На сайте стартапа говорится, что в его команде есть учёные и разработчики, которые работали над ChatGPT, Character AI и Mistral, а также проектами с открытым исходным кодом PyTorch, OpenAI Gym, Fairseq и Segment Anything.Thinking Machines Lab отказалась сообщить NYT, привлекала ли она инвестиции. Источник Reuters говорил осенью 2024 года, что стартап ведёт переговоры о привлечении до $100 млн, но окончательная сумма была не определена.На своей странице в X Мурати написала, что Thinking Machines Lab создана для трёх вещей: помощи людям в адаптации ИИ-систем под их конкретные потребности, разработке «прочной основы» для создания более способных ИИ-систем и развития «культуры открытой науки», которая помогает всей отрасли понимать и совершенствовать эти системы.Мурати и Зоф ушли из OpenAI в сентябре 2024 года, Шульман — в августе того же года, перейдя в Anthropic. В феврале 2025-го источники Fortune рассказали, что Шульман присоединился к команде Мурати.Полина ЛааксоAI20.10.2024Открытый вопрос: почему OpenAI переживает «утечку мозгов» на фоне многомиллиардных инвестиций Быстрорастущему бизнесу свойственны перестановки. Но когда увольнения напоминают массовый исход, возникает вопрос: что происходит за закрытыми дверями.#новости