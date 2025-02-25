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Ася Карпова
AI

«Яндекс» выпустил модель YandexGPT 5 Pro и внедрил её в чат с «Алисой Про»

Компания заявила, что в некоторых тестах она сравнима с GPT-4o и превосходит китайскую Qwen 2.5.

  • По данным «Яндекса», YandexGPT 5 Pro выполняет задачи на уровне GPT-4o, а в некоторых тестах на русском языке немного её превосходит. В сравнении с китайской Qwen 2.5 модель «Яндекса» лучше рассказывает о фактах, но уступает в математике.
Здесь и далее источник: «Яндекс»
Здесь и далее источник: «Яндекс»
  • В компании заявляют, что обновлённая «Алиса Про» с YandexGPT 5 Pro научилась писать код, выполнять логические задания и расписывать ход решения задачи пошагово.
«Яндекс» выпустил модель YandexGPT 5 Pro и внедрил её в чат с «Алисой Про»
  • Также она теперь «предлагает нетривиальные идеи» и может написать эссе или придумать заголовок на английском. Доля данных на английском языке в датасете YandexGPT увеличилась с 14% до 30%.
«Яндекс» выпустил модель YandexGPT 5 Pro и внедрил её в чат с «Алисой Про»
  • «Алиса Про» доступна в чате приложений «Алиса» и «Яндекс с Алисой», на сайте alice.yandex.ru, в мобильной и десктопной версиях браузера и в «умных» устройствах. Число бесплатных запросов для неё «временно» увеличили с 5 до 20 в день. Пользователи с подпиской на опцию «Про» за 100 рублей в месяц могут общаться с продвинутой версией без ограничений.
  • Представителям бизнеса YandexGPT 5 Pro доступна на платформе Yandex Cloud AI Studio для работы через API. Также модель используется в сервисе для анализа речи Yandex SpeechSense.
  • «Яндекс» также выложил версию YandexGPT-5-Lite-Pretrain на Hugging Face.

#новости #яндекс

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