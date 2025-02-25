Edtech-компания Chegg подала в суд на Google из-за кратких ИИ-ответов в её поисковике — они лишают Chegg части трафика и выручки

«Умные» ответы в Google показываются более чем в 100 странах — над ссылочной выдачей. Chegg заявила, что корпорация нарушает принципы справедливой конкуренции, пишут CNBC и Bloomberg. Иск подали в Вашингтоне, где суд признал Google монополистом на рынке поисковиков.По словам истца, после появления функции AI Overview в мае 2024 года его трафик «сократился в разы». Google при этом использует контент Chegg в «умных» ответах — не всегда указывая ссылку на источник. Как утверждает Chegg, корпорация также использовала её справочную базу из 135 млн вопросов и ответов при обучении своей модели.Chegg убеждена, что Google искажает пользовательский опыт и загоняет людей «в стены, где есть только синтетические, полные ошибок ответы». И она не единственная критиковала функцию AI Overview за то, что та «отнимает» трафик.Google же говорит, что «ежедневно приносит сайтам миллиарды кликов» и предоставляет в таких сводках большее разнообразие, чем в поисковой выдаче. Корпорация намерена отстаивать свои права.Так выглядят ИИ-сводки в ответ на поисковый запросАмериканская Chegg предлагает разные услуги и продукты для студентов. Судя по сайту, у неё есть инструмент для создания библиографии, сервис для проверки грамматики и плагиата, возможность получить «экспертную» оценку готовой работы и попросить помощи с домашними заданиями, упомянутая база ответов на разные вопросы и задания.Американский Forbes в 2021 году писал, что у Chegg свыше 70 тысяч «экспертов» с дипломами, которые готовы ответить на запросы студентов в любое время. При этом сами студенты не скрывали, что используют сервис, чтобы «жульничать». «Если времени в обрез, я не понимаю домашку и вопросы в онлайн-тесте, я обращаюсь к Chegg», — объяснял один из них.В том же 2021-м капитализация компании превышала $12 млрд. На конец февраля 2025 года составляет всего $162 млн. Выручка за 2024 год — $617,6 млн, что на 14% меньше год к году. Чистый убыток — $837,1 млн. На конец четвёртого квартала у неё было 3,6 млн платных подписчиков — на 21% меньше год к году. Теперь она рассматривает разные «стратегические сценарии» — в том числе продажу бизнеса и уход с биржи.В 2023 году Chegg уже критиковала ИИ-разработчиков. Тогда она заявляла, что её студентов отбирает чат-бот ChatGPT, после чего её акции обвалились на 40%. При этом Chegg тоже использует ИИ — модели запрещённой в России Meta, Anthropic, Mistral и OpenAI.Полина ЛааксоСервисы25.05.2024Съедать по камню в день и заправлять пасту бензином: какие странные советы пользователи получили от нейросети в Google И как это комментирует сама компания.#google #нейросети #новости