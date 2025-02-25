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Евгения Евсеева
AI

«Нет места инновациям в сфере ИИ»: нидерландский разработчик ПО для облачных бизнес-коммуникаций Bird уйдёт из Европы

У компании есть платформа на базе ИИ для управления такими коммуникациями.

  • Bird сосредоточит бизнес в Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае, пишет Reuters. У неё останется офис в Литве, налоги она продолжит платить в Нидерландах.
  • По словам главы компании Роберта Виса, причины — ограничения, связанные с регулированием ИИ в Европе, закон о котором утвердили в мае 2024 года, и проблемы с поиском квалифицированных специалистов.
  • Как утверждает Вис, в Европе «нет условий для инноваций в эру развития ИИ». А европейские правила могут помешать развитию технологий в мировой экономике, которая движется в сторону искусственного интеллекта.
  • Компания Bird раньше называлась Message Bird. Она основана в Амстердаме в 2011 году, ближайший конкурент — Twilio, который занимается коммуникациями в облаке. Bird предоставляет бизнесу решения для управления коммуникациями через обмен сообщениями, электронную почту и видеосервисы.
  • У Bird также есть ИИ-платформа для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.
Ася Карпова
AI
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