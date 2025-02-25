«Нет места инновациям в сфере ИИ»: нидерландский разработчик ПО для облачных бизнес-коммуникаций Bird уйдёт из Европы

У компании есть платформа на базе ИИ для управления такими коммуникациями.Bird сосредоточит бизнес в Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае, пишет Reuters. У неё останется офис в Литве, налоги она продолжит платить в Нидерландах.По словам главы компании Роберта Виса, причины — ограничения, связанные с регулированием ИИ в Европе, закон о котором утвердили в мае 2024 года, и проблемы с поиском квалифицированных специалистов.Как утверждает Вис, в Европе «нет условий для инноваций в эру развития ИИ». А европейские правила могут помешать развитию технологий в мировой экономике, которая движется в сторону искусственного интеллекта.Компания Bird раньше называлась Message Bird. Она основана в Амстердаме в 2011 году, ближайший конкурент — Twilio, который занимается коммуникациями в облаке. Bird предоставляет бизнесу решения для управления коммуникациями через обмен сообщениями, электронную почту и видеосервисы.У Bird также есть ИИ-платформа для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.Ася КарповаAI12 феврИтоги саммита по ИИ в Париже: почему США и Великобритания не подписали декларацию об «открытом» искусственном интеллекте Документ подписала 61 страна, включая Китай, Индию и Казахстан.#новости