«Память» в чат-боте Google Gemini стала доступна пользователям без платной подписки

Можно попросить нейросеть запомнить факт или предпочтение или внести эти данные вручную. Например: «Не используй жаргонизмы», «Я вегетарианец, так что не предлагай рецепты с мясом», «Сопровождай все свои ответы переводом на испанский», «Я пишу код только на JavaScript», «При планировании поездок указывай растраты на день».Благодаря «воспоминаниям» ответы Google Gemini будут более персонализированными. Хранятся они в разделе «Сохранённая информация». Там же можно редактировать их и удалять.Пока функция работает только на английском языке. Если прямо в чате попросить Gemini что-то запомнить на русском языке, модель пообещает это сделать, но «Память» не обновится. При переходе в новый чат она не вспомнит то, что сказал пользователь.Если же попросить нейросеть запомнить факт или предпочтение на английском языке, то она добавит эти данные в «Сохранённую информацию» и укажет ссылку на раздел.При ручной записи «воспоминаний» можно использовать русский — в этом случае Gemini автоматически переведёт сказанное на английский.Так можно добавить «воспоминание» вручную. Скринкаст vc.ru«Память» появилась в Google Gemini в ноябре 2024 года, но сначала была доступна только платным подписчикам.#новости #gemini #google