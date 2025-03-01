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Полина Лааксо
AI

«Память» в чат-боте Google Gemini стала доступна пользователям без платной подписки

Можно попросить нейросеть запомнить факт или предпочтение или внести эти данные вручную.

  • Например: «Не используй жаргонизмы», «Я вегетарианец, так что не предлагай рецепты с мясом», «Сопровождай все свои ответы переводом на испанский», «Я пишу код только на JavaScript», «При планировании поездок указывай растраты на день».
  • Благодаря «воспоминаниям» ответы Google Gemini будут более персонализированными. Хранятся они в разделе «Сохранённая информация». Там же можно редактировать их и удалять.
  • Пока функция работает только на английском языке. Если прямо в чате попросить Gemini что-то запомнить на русском языке, модель пообещает это сделать, но «Память» не обновится. При переходе в новый чат она не вспомнит то, что сказал пользователь.
  • Если же попросить нейросеть запомнить факт или предпочтение на английском языке, то она добавит эти данные в «Сохранённую информацию» и укажет ссылку на раздел.
  • При ручной записи «воспоминаний» можно использовать русский — в этом случае Gemini автоматически переведёт сказанное на английский.
Так можно добавить «воспоминание» вручную. Скринкаст vc.ru
  • «Память» появилась в Google Gemini в ноябре 2024 года, но сначала была доступна только платным подписчикам.

#новости #gemini #google

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