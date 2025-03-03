Opera представила ИИ-агента для выполнения задач в браузере вместо пользователя

Раннюю версию можно будет протестировать «в ближайшее время».Компания показала, как её ИИ-агент Browser Operator добавляет товары в корзину, ищет билеты на футбольный матч дешевле заданной суммы и бронирует номера в отеле от лица пользователя.Пользователь просит ИИ-агента найти 12 пар белых носков и добавить в корзину онлайн-магазина. Источник: OperaОбщаться с чат-ботом можно в боковой панели. Там же отображаются все шаги, которые ИИ-помощник выполняет на сайте.Пользователь просит Browser Operator забронировать билет до Ньюкасла, а затем номер в отеле в том же городе на ту же дату. Источник: OperaИИ-агент будет доступен «в ближайшее время» в рамках программы для тестирования новых ИИ-функций Feature Drop в версии браузера Opera Developer.В 2023 году Opera выпустила обновлённый браузер Opera One со встроенным чат-ботом Astra на базе ChatGPT.В декабре 2024 года Google представила ИИ-агента Project Mariner для браузера Chrome. Он тоже может заказывать билеты и товары на сайтах. При этом пользователь не может одновременно выполнять действия в других вкладках.Таня БоброваAI23 янвOpenAI представила предварительную версию ИИ-агента Operator Он доступен подписчикам ChatGPT Pro в США.#новости #opera