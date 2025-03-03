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Ася Карпова
AI

Opera представила ИИ-агента для выполнения задач в браузере вместо пользователя

Раннюю версию можно будет протестировать «в ближайшее время».

  • Компания показала, как её ИИ-агент Browser Operator добавляет товары в корзину, ищет билеты на футбольный матч дешевле заданной суммы и бронирует номера в отеле от лица пользователя.
Пользователь просит ИИ-агента найти 12 пар белых носков и добавить в корзину онлайн-магазина. Источник: Opera
  • Общаться с чат-ботом можно в боковой панели. Там же отображаются все шаги, которые ИИ-помощник выполняет на сайте.
Пользователь просит Browser Operator забронировать билет до Ньюкасла, а затем номер в отеле в том же городе на ту же дату. Источник: Opera
  • ИИ-агент будет доступен «в ближайшее время» в рамках программы для тестирования новых ИИ-функций Feature Drop в версии браузера Opera Developer.
  • В 2023 году Opera выпустила обновлённый браузер Opera One со встроенным чат-ботом Astra на базе ChatGPT.
  • В декабре 2024 года Google представила ИИ-агента Project Mariner для браузера Chrome. Он тоже может заказывать билеты и товары на сайтах. При этом пользователь не может одновременно выполнять действия в других вкладках.
Таня Боброва
AI
OpenAI представила предварительную версию ИИ-агента Operator

Он доступен подписчикам ChatGPT Pro в США.

Стартовая страница Operator. Источник: OpenAI

#новости #opera

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