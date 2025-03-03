Microsoft представила ИИ-помощника Dragon Copilot для врачей

Чтобы те «могли сосредоточиться на пациентах, а не компьютере».Dragon Copilot помогает с организацией документов, поиском медицинской информации в «надёжных источниках» и автоматизацией задач (созданием заметок в режиме реального времени, резюме итогов приёма и прочих), рассказала компания.Помощник объединил возможности Dragon Medical One, который помогает вести голосовые заметки и истории пациентов, и DAX Copilot — помощника для ведения документации. Оба решения — от разработчика разговорного ИИ Nuance Communications, которого Microsoft купила в 2021 году, уточняет CNBC.Ассистента можно попросить дополнить заметки на естественном языке или спросить что-то из истории болезни — например, «Испытывал ли пациент боль в ухе?». А также уточнить что-то по плану лечения — например, «Нужно ли этому пациенту пройти скрининг на рак лёгких?» — и получить ответ со ссылками на источники вроде Центров по контролю и профилактике заболеваний США.Сервис доступен в мобильном приложении, браузере и на десктопе. Dragon Copilot появится в США и Канаде в мае 2025 года, а после — в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах. Стоимость доступа компания не раскрыла.Источник: Microsoft#новости #microsoft