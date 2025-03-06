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Ася Карпова
AI

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video начал тестировать ИИ-дубляж для некоторых фильмов

Netflix тоже использует нейросети, но для других задач.

Настройки дубляжа в Amazon Prime Video с возможностью выбрать ИИ-версию. Источник: Amazon
Настройки дубляжа в Amazon Prime Video с возможностью выбрать ИИ-версию. Источник: Amazon
  • Стриминговый сервис сначала добавит «нейродубляж» на английском языке и латиноамериканском варианте испанского для 12 фильмов, которые раньше показывали только с субтитрами. Такой вид дубляжа подразумевает клонирование актёрских голосов и переозвучку оригинала с помощью ИИ.
  • В Amazon заявляют, что за результатами будут следить «специалисты по локализации».
  • Компания Netflix уже использует ИИ-сервис Deepdub, чтобы создавать ИИ-субтитры к сериалам и синхронизировать движение губ актёров на экране с тем, что звучит в переведённой на другой язык аудиодорожке.
«Вирусное» видео, на котором пользователи показывают, что губы актрисы в норвежском сериале Netflix «попадают» в озвучку на английском благодаря синхронизации с помощью ИИ. Источник: kamilleofficial
Ася Карпова
AI
В открытом доступе появилась нейросеть для дубляжа LipDub — она может «заставить» героя видео говорить заданный текст

В 2024 году с её помощью Уилл Смит «заговорил» на португальском в рекламе Nomad.

#новости #amazon

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