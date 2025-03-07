В генератор видео Runway добавили функцию изменения стиля видео по референсу — в соцсетях ей нашли применение для 3D, кино и мультфильмов

Пользователи добавляют текстуру 3D-объектам и раскрашивают старые фильмы.С помощью функции Restyle можно изменить стиль всего видео по фотографии-референсу. Runway выпустила гайд по использованию инструмента.В соцсетях заметили, что его можно использовать для создания видео из базовых 3D-объектов.Пользователь сделал анимированный куб в Blender и сгенерировал несколько видео с помощью функции Restyle в Runway. Источник: Rory Flynn Автор загрузил изображения зданий в качестве референсов. Источник: Matt MenendezЕсли изменить стиль видео с реальным человеком, нейросеть создаст аватара с другой внешностью и одеждой, заменит освещение и детали. Один из авторов показал, как она справилась с тем, чтобы воссоздать движения губ и пальцев.Оригинальное видео (вверху) и два варианта в разных стилях от Runway. Источник: Andy Orsow Нейросеть изменила внешность героя оригинального ролика (внизу) и обстановку. Источник: Andy Orsow В качестве референсов можно использовать изображения в любых стилях, например для создания мультфильмов.Источник: Hilario AbadПользователь сгенерировал видео в нейросети Veo 2, стилизовал кадр из ролика с помощью функции Retexture в Midjourney и загрузил эту картинку как референс для Runway. Нейросеть «перекрасила» всё видео. Источник: Rory Flynn Функцию также попробовали использовать, чтобы раскрашивать старые чёрно-белые фильмы.Автор раскрасил и улучшил начальный кадр видео в Magnific, а потом загрузил этот референс в Runway. В примере видно, что нейросеть не смогла нарисовать пирожки в руках героев. Источник: Roope RainistoВ бесплатном плане в Runway дают 125 единоразовых кредитов — этого хватит на создание около трёх видео длиной до 4 секунд с водяными знаками. Платная подписка начинается от $15 в месяц (1337 рублей по курсу ЦБ на 7 марта 2025 года), с ней можно создавать больше роликов и без водяного знака.#новости #runway