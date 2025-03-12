Meta* начала тестировать собственный чип для обучения ИИ — Reuters

Компания хочет снизить зависимость от производителей оборудования, таких как Nvidia.Источник фото: Dado Ruvic / ReutersMeta* запустила «небольшое развёртывание чипа» и намерена расширить производство в случае успешного эксперимента. Для этого она сотрудничает с тайваньским производителем микросхем TSMC, пишет Reuters со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников, тестирование началось после завершения фазы tape-out — финального этапа разработки чипа перед производством. Эта стадия обычно длится от трёх до шести месяцев и стоит «десятки миллионов долларов», но не гарантирует успеха. В случае неудачи компании придётся начать всё заново.Переход на компоненты собственной разработки позволит Meta* снизить расходы на вычислительную инфраструктуру. В 2025 году затраты компании составят $114-119 млрд, из которых $65 млрд пойдут на развитие ИИ-инфраструктуры.По данным Reuters, Meta* планирует внедрить собственные чипы для обучения ИИ уже в 2026 году. Сначала их будут использовать в рекомендательных системах, а затем — в генеративных ИИ-продуктах, включая чат-бота Meta* AI.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta