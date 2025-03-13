«Сбер» представил GigaChat 2.0 — обновлённую версию нейросети

Он обрабатывает больше контекста и помогает создавать «продуктивных» ИИ-агентов. «Сбер» обновил все модели из семейства GigaChat 2.0 — GigaChat 2 MAX, GigaChat 2 Pro и GigaChat 2 Lite, сообщила компания.У бизнес-пользователей сохранится доступ к предыдущим моделям, новые можно протестировать отдельно. Вся линейка пока доступна бизнесу в облаке через API, её также можно развернуть локально на инфраструктуре компании.На базе GigaChat 2.0 можно создавать «более продуктивных» автономных помощников (ИИ-агентов), способных рассуждать и самостоятельно решать сложные «многокомпонентные» задачи. Модели увеличили знания в математике, естественных и гуманитарных науках, научились лучше программировать и писать более качественный код, утверждает «Сбер».Они также гораздо дольше удерживают контекст беседы, отвечают на сложные длинные вопросы и анализируют больше текста. Раньше в один запрос можно было загрузить примерно 48 страниц А4 с 14 кеглем шрифта, теперь максимальный объём запроса вырос почти до 200 страниц. «В два раза точнее» модели следуют инструкциям пользователя и на 25% лучше отвечают на вопросы — соблюдают заданные форматы и условия, формируют ответы в определённом стиле, говорят в компании.#новости #нейросети #ии #сбер