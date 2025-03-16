Китайская Baidu выпустила рассуждающую модель Ernie X1 и базовую мультимодальную Ernie 4.5

Компания сравнивает их с Deepseek R1 и GPT-4.5. Обе модели доступны пользователям чат-бота Ernie Bot (с интерфейсом на китайском языке), рассказала компания.По словам Baidu, рассуждающая Ernie X1 «обеспечивает производительность на уровне DeepSeek R1», а её использование стоит «вдвое дешевле» — $0,28 за миллион входных токенов и $1,12 за миллион выходных.Модель Ernie 4.5 сопоставима с GPT-4.5 от OpenAI и превосходит GPT-4o в нескольких отраслевых тестах, утверждает Baidu. Нейросеть стала лучше понимать запросы, меньше галюционировать и совершать логических ошибок при рассуждениях.Baidu запустила чат-бота Ernie в августе 2023 года. Он понимает китайский и английский языки, но для регистрации нужен китайский номер, писало CNBC.В ноябре 2024 года Baidu представила ИИ-генератор изображений по текстовому запросу iRAG и no-code-платформу Miaoda «для создания приложений с помощью простого естественного языка». Она также анонсировала очки со встроенным ИИ-ассистентом Ernie.#новости #baidu #ernie