«Яндекс» представил обновлённую YandexART и ввёл платную подписку «Про» в «Шедевруме»

Она позволяет воспользоваться самой мощной версией модели.«Яндекс» представил новое поколение визуальной нейросети — YandexART 2.5. Базовой версией можно воспользоваться бесплатно в «Шедевруме». Более мощная — YandexART 2.5 Pro — будет доступна только владельцам новой подписки «Про». Она стоит 100 рублей в месяц, оформить её могут подписчики «Плюса».В подписку войдут отдельная очередь на генерацию, «безлимит» на неё в веб-версии и шесть вариантов сгенерированных изображений вместо двух. Можно будет создавать закрытые публикации — их не увидят другие пользователи.Также можно улучшать качество изображения до 4К и скачивать картинки без водяных знаков.Источник здесь и далее: «Яндекс»Обновлённая YandexART умеет самостоятельно подбирать подходящие стиль и оформление изображений и лучше генерирует надписи на латинице — на 30% в сравнении с YandexART 2.0.Также модель «чётче» следует инструкциям в промтах и создаёт картинки с указанным количеством предметов нужных форм, цветов, размеров и других характеристик.«Яндекс» расширил обучающий датасет, приблизив его к 1 млрд пар картинок и описаний к ним. Описания к изображениям подготовила собственная визуально-лингвистическая модель (VLM) — она умеет распознавать «даже незначительные объекты», говорят в компании.#новости #яндекс #yandexart