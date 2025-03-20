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Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» представил обновлённую YandexART и ввёл платную подписку «Про» в «Шедевруме»

Она позволяет воспользоваться самой мощной версией модели.

  • «Яндекс» представил новое поколение визуальной нейросети — YandexART 2.5. Базовой версией можно воспользоваться бесплатно в «Шедевруме». Более мощная — YandexART 2.5 Pro — будет доступна только владельцам новой подписки «Про». Она стоит 100 рублей в месяц, оформить её могут подписчики «Плюса».
  • В подписку войдут отдельная очередь на генерацию, «безлимит» на неё в веб-версии и шесть вариантов сгенерированных изображений вместо двух. Можно будет создавать закрытые публикации — их не увидят другие пользователи.
  • Также можно улучшать качество изображения до 4К и скачивать картинки без водяных знаков.
Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • Обновлённая YandexART умеет самостоятельно подбирать подходящие стиль и оформление изображений и лучше генерирует надписи на латинице — на 30% в сравнении с YandexART 2.0.
«Яндекс» представил обновлённую YandexART и ввёл платную подписку «Про» в «Шедевруме»
  • Также модель «чётче» следует инструкциям в промтах и создаёт картинки с указанным количеством предметов нужных форм, цветов, размеров и других характеристик.
  • «Яндекс» расширил обучающий датасет, приблизив его к 1 млрд пар картинок и описаний к ним. Описания к изображениям подготовила собственная визуально-лингвистическая модель (VLM) — она умеет распознавать «даже незначительные объекты», говорят в компании.
«Яндекс» представил обновлённую YandexART и ввёл платную подписку «Про» в «Шедевруме»
«Яндекс» представил обновлённую YandexART и ввёл платную подписку «Про» в «Шедевруме»
«Яндекс» представил обновлённую YandexART и ввёл платную подписку «Про» в «Шедевруме»
«Яндекс» представил обновлённую YandexART и ввёл платную подписку «Про» в «Шедевруме»
«Яндекс» представил обновлённую YandexART и ввёл платную подписку «Про» в «Шедевруме»

#новости #яндекс #yandexart

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