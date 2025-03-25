Google выпустила «рассуждающую» ИИ-модель Gemini 2.5

Она превзошла модели от OpenAI, Anthropic и DeepSeek в тестах.Google показала пример игры, созданной моделью. Источник: GoogleКомпания представила семейство моделей, которые «размышляют» перед ответом на «сложный» запрос. В будущем все новые модели Google будут уметь «рассуждать».В тесте «Последний экзамен человечества», разработанном OpenAI, Gemini 2.5 превзошла «рассуждающие» o3-mini, Claude 3.7 Sonnet от Anthropic и DeepSeek-R1.Результаты модели в тестах на общие знания, по математике и в научных задачах. Источник: GoogleЭкспериментальную версию модели можно протестировать на платформе Google AI Studio. Она также доступна в приложении Gemini для подписчиков плана Gemini Advanced за $20 в месяц (1683 рубля по курсу ЦБ на 25 марта 2025 года).#новости #google