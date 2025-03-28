SoftBank собрался вложить до $1 трлн в разработку ИИ в США — Nikkei

В январе 2025 года OpenAI, Oracle и SoftBank создали компанию Stargate для строительства дата-центров в стране.SoftBank планирует построить промышленный парк и собирается вложить до $1 трлн в разработку ИИ в США, пишет Nikkei со ссылкой на источники. Откуда возьмут деньги — не уточняется.По идее, это будет крупный промышленный комплекс, где станут использовать автономных роботов, оснащённых ИИ, — это должно решить проблему нехватки рабочей силы в стране.Основатель и гендиректор SoftBank Масаёси Сон планирует посетить США, чтобы обсудить план с администрацией президента страны Дональда Трампа, говорят источники.В январе 2025 года Трамп объявил о создании Stargate — совместного предприятия OpenAI, Oracle и SoftBank для строительства дата-центров в США и развития ИИ в стране. Первоначальные инвестиции — $100 млрд, они могут вырасти до $500 млрд. Среди партнёров — госфонд Абу-Даби MGX, Arm, Nvidia и Microsoft.Евгения ЕвсееваДеньги09.02.2024WSJ: глава OpenAI начал переговоры с TSMC и властями ОАЭ, чтобы привлечь $7 трлн на развитие производства чипов для ИИ На эти деньги он собирается перестроить мировое производство процессоров.#новости #ии #softbank