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Евгения Евсеева
AI

«Авито» разработала две нейросети — для работы c текстом и изображениями

На их основе работает создание текстов для объявлений и ответов в переписке.

  • Компания представила две модели: текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision, сообщила она. Их обучили на базе Qwen 2.5 с 7 млрд параметров. Также «Авито» использовал датасет более 10 ТБ — он включает собственные данные и информацию из открытых источников.
  • A-Vibe работает только с текстом. Для неё команда «Авито» создала русскоязычный токенизатор, благодаря которому она понимает и обрабатывает текст — в открытых моделях он настроен на английский.
  • A-Vision работает с изображениями и текстом, умеет анализировать визуальные характеристики товаров, распознавать текст на изображениях, оценивать качество фотографий.
  • На основе этих моделей появятся новые функции: генерация описания товаров и ответов в переписке, ИИ-помощник в мессенджере, пересказ отзывов, создание объявлений.
«Нейро-описания». Источник здесь и далее — «Авито»
«Нейро-подсказки» в переписке
«Нейро-ассистент»
«Нейро-отзывы»

#новости #авито #ии

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