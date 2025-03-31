«Авито» разработала две нейросети — для работы c текстом и изображениями

На их основе работает создание текстов для объявлений и ответов в переписке.Компания представила две модели: текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision, сообщила она. Их обучили на базе Qwen 2.5 с 7 млрд параметров. Также «Авито» использовал датасет более 10 ТБ — он включает собственные данные и информацию из открытых источников.A-Vibe работает только с текстом. Для неё команда «Авито» создала русскоязычный токенизатор, благодаря которому она понимает и обрабатывает текст — в открытых моделях он настроен на английский. A-Vision работает с изображениями и текстом, умеет анализировать визуальные характеристики товаров, распознавать текст на изображениях, оценивать качество фотографий. На основе этих моделей появятся новые функции: генерация описания товаров и ответов в переписке, ИИ-помощник в мессенджере, пересказ отзывов, создание объявлений.«Нейро-описания». Источник здесь и далее — «Авито»«Нейро-подсказки» в переписке«Нейро-ассистент»«Нейро-отзывы»#новости #авито #ии