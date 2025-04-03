Выходцы из Google и Baidu запустили «супер-ИИ-агента» Genspark — он создаёт презентации, видео, ищет информацию и звонит в рестораны

В сервисе есть ограниченное число бесплатных запросов в день.Стартап MainFunc выпустил инструмент с системой «смеси агентов» для работы с информацией, написания кода, создания изображений, видео и аудио.ИИ-агент Genspark может выполнить комплексный запрос, например посмотреть пятичасовое интервью и сделать на его основе презентацию с инфографикой и изображениями из интернета.Genspark прислали ссылку на пятичасовое интервью главы Anthropic и попросили «помочь понять идею подкаста», сделав из него презентацию. Источник: демонстрация MainFuncВ сервисе также есть функция «Позвони за меня» — голосовой помощник может, например, забронировать столик в ресторане. Она работает только для телефонных номеров США и Японии.«Под капотом» — GPT-4o, o1 и o3-mini от OpenAI, Claude 3.7 Sonnet, V3 и R1 от DeepSeek для работы с кодом, текстом и поиском информации, а также DeepL для переводов.Изображения и видео агент генерирует с помощью Flux1, Recraft V3, Dall-E 3 от OpenAI, Imagen 3 и Veo 2 от Google, Kling 1.6 и Luma.Агента просят найти рецепт трески под корочкой из фисташек и создать кадры ролика для соцсетей с этапами приготовления. Нейросеть также сгенерировала звук для каждого кадра. Источник: демонстрация MainFuncПопросили агента сделать постер по фотографии и придумать слоган на русском. Нейросети, которые есть в Genspark, могут создавать плакаты, но не умеют писать на них текст на русском языке. Источник: vc.ruGenspark может изучить тему или предложить план поездки. После завершения поиска агент создаёт интерактивные страницы со ссылками. В тесте vc.ru ИИ-агент смог спланировать поездку в Санкт-Петербург и предложить работающие отели.Genspark выдал 15 карточек с разными вариантами поездки на английском языке. В первой, самой подробной, описал время перемещения между локациями, добавил сайты и контактные номера отелей. Ниже дал план поездки на русском языке без ссылок. Источник: vc.ruВ Genspark доступно 200 бесплатных кредитов в день. Редактору vc.ru этого хватило на два запроса — планирование поездки и генерацию постера. Подписка стоит $25 (2109 рублей по курсу ЦБ на 3 марта 2025 года), там доступно 10 тысяч кредитов в месяц.Стартап в 2023 году основали Эрик Цзин, бывший разработчик Bing и главный менеджер по продуктам в Baidu, и Кей Чжу — бывший сотрудник Google и Baidu.Летом 2024-го компания привлекла $60 млн при оценке в $260 млн и запустила первого ИИ-агента, который тогда умел только искать информацию.#новости