OpenAI обсуждала покупку или партнёрство со стартапом Джони Айва по разработке устройств с ИИ — The Information

При этом самих продуктов пока нет.О том, что бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассматривают возможное сотрудничество в создании «нового устройства для эпохи ИИ», источники The Information говорили ещё в сентябре 2023 года. В 2024-м издание сообщило, что проект ищет инвестиции.Теперь The Information пишет, что с тех пор стартап получил название io Products и привлёк нераскрытую сумму от Emerson Collective и других, приводит его данные TechCrunch.По информации издания, OpenAI обсуждала покупку стартапа при оценке в $500 млн. Структура сделки якобы предусматривала, что io Products нанимает инженеров для создания устройства, OpenAI предоставит ИИ-технологии, а студия LoveFrom Айва поделится своей экспертизой в дизайне, приводит Macrumors детали.Издания уточняют, что у проекта пока нет окончательных концепций продукта, он работает над несколькими идеями, в том числе устройством для «умного» дома.Также OpenAI и стартап якобы обсуждали варианты партнёрства. В io Products сейчас работает «небольшая команда», в том числе бывший вице-президент Apple по продуктовому дизайну Танг Ив Тан.#новости