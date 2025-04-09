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Ася Карпова
AI

Google добавила ИИ-функции в «Таблицы», выпустила инструменты для разработки ИИ-агентов и анонсировала Gemini 2.5 Flash

Собрали анонсы компании с конференции Google Cloud Next 25.

  • Google начала расширять ИИ-функции облачных сервисов Google Workspace. В «Google Таблицы» уже добавили подсказки от Gemini, которые работают в том числе в России. Нейросеть помогает автоматически создавать формулы, генерировать тексты, анализировать и классифицировать данные.
Чтобы использовать функцию, нужно ввести в ячейку команду =AI. Также может понадобиться <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fa%2Fanswer%2F14170809%3Fsjid%3D2781229769773259973-EU&postId=1916855" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">активировать</a> Gemini в меню Generative AI и на сайте Workspace. Скриншот vc.ru
Чтобы использовать функцию, нужно ввести в ячейку команду =AI. Также может понадобиться активировать Gemini в меню Generative AI и на сайте Workspace. Скриншот vc.ru
  • В 2025 году также планируют добавить команду «Помоги проанализировать», по которой ИИ будет отмечать тенденции и создавать интерактивные диаграммы.
Источник: Google
  • В Google Meet добавят функцию создания саммари видеозвонков, а в «Google Документах» появится возможность попросить Gemini доработать текст или сделать «подкаст» с обзором документа.
  • Компания представила фреймворк с открытым исходным кодом для разработки ИИ-агентов — Agent Development Kit, и открытый протокол Agent2Agent. A2A позволяет ИИ-агентам «общаться» и взаимодействовать, даже если их создали на разных фреймворках. Полную версию протокола опубликуют позднее в 2025 году.
  • Google также запланировала запустить раздел с ИИ-агентами в маркетплейсе на Google Cloud— там можно будет выбрать и купить «умного» помощника у разработчиков.
  • Компания выпустила нейросеть Lyria для генерации музыки и функцию клонирования голоса на базе модели Chirp 3. Они доступны на облачной платформе для разработчиков Vertex AI.
  • «Скоро» компания выпустит модель Gemini 2.5 Flash. Сначала её добавят на платформу Vertex AI для разработчиков. Во время работы можно будет выбрать скорость обработки запроса в зависимости от его сложности.
  • Google разработала ИИ-ускоритель Ironwood с мощностью в пять раз больше предыдущего чипа компании. Он оптимизирован для запуска ИИ-моделей. Ironwood станет доступен клиентам Google Cloud в конце 2025 года в двух конфигурациях: с кластером из 256 чипов и 9216 чипов.
Ironwood. Источник: Google
Ironwood. Источник: Google

#новости #google

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