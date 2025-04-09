Google добавила ИИ-функции в «Таблицы», выпустила инструменты для разработки ИИ-агентов и анонсировала Gemini 2.5 Flash

Собрали анонсы компании с конференции Google Cloud Next 25.Google начала расширять ИИ-функции облачных сервисов Google Workspace. В «Google Таблицы» уже добавили подсказки от Gemini, которые работают в том числе в России. Нейросеть помогает автоматически создавать формулы, генерировать тексты, анализировать и классифицировать данные.Чтобы использовать функцию, нужно ввести в ячейку команду =AI. Также может понадобиться активировать Gemini в меню Generative AI и на сайте Workspace. Скриншот vc.ruВ 2025 году также планируют добавить команду «Помоги проанализировать», по которой ИИ будет отмечать тенденции и создавать интерактивные диаграммы.Источник: GoogleВ Google Meet добавят функцию создания саммари видеозвонков, а в «Google Документах» появится возможность попросить Gemini доработать текст или сделать «подкаст» с обзором документа.Компания представила фреймворк с открытым исходным кодом для разработки ИИ-агентов — Agent Development Kit, и открытый протокол Agent2Agent. A2A позволяет ИИ-агентам «общаться» и взаимодействовать, даже если их создали на разных фреймворках. Полную версию протокола опубликуют позднее в 2025 году.Google также запланировала запустить раздел с ИИ-агентами в маркетплейсе на Google Cloud— там можно будет выбрать и купить «умного» помощника у разработчиков.Компания выпустила нейросеть Lyria для генерации музыки и функцию клонирования голоса на базе модели Chirp 3. Они доступны на облачной платформе для разработчиков Vertex AI.«Скоро» компания выпустит модель Gemini 2.5 Flash. Сначала её добавят на платформу Vertex AI для разработчиков. Во время работы можно будет выбрать скорость обработки запроса в зависимости от его сложности.Google разработала ИИ-ускоритель Ironwood с мощностью в пять раз больше предыдущего чипа компании. Он оптимизирован для запуска ИИ-моделей. Ironwood станет доступен клиентам Google Cloud в конце 2025 года в двух конфигурациях: с кластером из 256 чипов и 9216 чипов.Ironwood. Источник: Google#новости #google