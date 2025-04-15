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Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» обновил «Алису»: она научилась рассуждать, работать с файлами и говорить на английском

А ещё — показал прототип мультимедийной платформы «Яндекс Авто».

  • Обновлённая «Алиса» доступна в рамках платной опции «Про» — она стоит 100 рублей в месяц. Она работает на основе YandexGPT 5 Pro. Компания теперь называет помощницу ИИ-ассистентом.
  • В чате с «Алисой» появился режим рассуждений. Перед ответом на вопрос помощница анализирует его, а затем выстраивает логическую цепочку. Если разрешить ей задействовать «Поиск», она будет использовать не только свои знания, но и сведения из наиболее подходящих источников в интернете. Пока режим работает в бета-версии.
Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • Ассистент умеет свободно и «без акцента» говорить на английском. С помощью «Алисы» можно писать и редактировать статьи, переводить тексты. Во время беседы помощница переходит с одного языка на другой: например, можно на русском попросить перевести резюме на английский.
  • Общаться с ней на английском можно текстом и голосом. Если попросить попрактиковать язык — включится «диалоговый тренажёр». В нём «Алиса» может болтать на разные темы, задавать вопросы, разбирать ошибки и давать обратную связь.
«Яндекс» обновил «Алису»: она научилась рассуждать, работать с файлами и говорить на английском
  • «Алиса» теперь умеет работать с файлами — в формате PDF, TXT, DOC и DOCX. Она может изучить документ, выделить в нём главное, ответить на вопросы по содержимому.
«Яндекс» обновил «Алису»: она научилась рассуждать, работать с файлами и говорить на английском
  • В приложении с «Алисой» появился live-режим, который работает на мультимодальной нейросети «Яндекса». В нём помощница распознаёт объекты, показанные ей через камеру смартфона, и рассказывает о них пользователю. Например, можно навести камеру на здание и попросить рассказать о нём, либо показать «Алисе» набор продуктов и спросить, что из них приготовить.
«Яндекс» обновил «Алису»: она научилась рассуждать, работать с файлами и говорить на английском
  • Ещё «Яндекс» показал прототип мультимедийной платформы «Яндекс Авто». Она позволяет голосом управлять сервисами компании и системами автомобиля. Например, можно попросить «Алису» настроить климат-контроль.
  • Прототип интегрирован с «умным» домом. Это значит, что функциями машины можно управлять удалённо — через «Яндекс Станцию» или приложение «Дом с “Алисой”». Можно попросить помощницу, к примеру, прогреть автомобиль. А по дороге домой — поставить греться чайник.
«Яндекс» обновил «Алису»: она научилась рассуждать, работать с файлами и говорить на английском
  • «Алиса» сможет открыть в машине окно, разблокировать двери, включить обогрев сидений и руля, настроить подсветку, включить массаж и другое. В систему интегрированы также сервисы «Яндекса»: «Навигатор», «Музыка», «Книги», «Браузер».

#новости #яндекс #алиса

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