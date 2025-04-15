Функция доступна бесплатно. Workspaces — это аналог «Проектов» в ChatGPT, которые используют для долгосрочной работы над задачами или как «умные» заметки вместо Notion.xAI Илона Маска открыла доступ к функции всем зарегистрированным бесплатным пользователям Grok, но пока только в браузере.Кнопка Workspaces появилась на панели под окном для ввода запроса. С её помощью можно создать новую папку или просмотреть своё рабочее пространство. Скриншот vc.ruВ Grok можно создать папки для нескольких личных или рабочих проектов и прикрепить файлы с данными, к которым бот будет обращаться во время работы.Также есть поле для ввода кастомных инструкций для каждого рабочего пространства, которым Grok будет следовать во всех чатах, относящихся к проекту«Проекты» появились в ChatGPT в 2024 году. Они доступны подписчикам тарифов Plus и Pro за $20 и $200 в месяц соответственно.«Проекты» в Claude доступны пользователям тарифных планов Pro и Team за $17 и $25 в месяц соответственно.#новости #grok