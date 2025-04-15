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vc.ru
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Ася Карпова
AI

В веб-версии Grok появились Workspaces — папки с чатами и документами для проектов пользователя

Функция доступна бесплатно.

  • Workspaces — это аналог «Проектов» в ChatGPT, которые используют для долгосрочной работы над задачами или как «умные» заметки вместо Notion.
  • xAI Илона Маска открыла доступ к функции всем зарегистрированным бесплатным пользователям Grok, но пока только в браузере.
Кнопка Workspaces появилась на панели под окном для ввода запроса. С её помощью можно создать новую папку или просмотреть своё рабочее пространство. Скриншот vc.ru
Кнопка Workspaces появилась на панели под окном для ввода запроса. С её помощью можно создать новую папку или просмотреть своё рабочее пространство. Скриншот vc.ru
  • В Grok можно создать папки для нескольких личных или рабочих проектов и прикрепить файлы с данными, к которым бот будет обращаться во время работы.
  • Также есть поле для ввода кастомных инструкций для каждого рабочего пространства, которым Grok будет следовать во всех чатах, относящихся к проекту
  • «Проекты» появились в ChatGPT в 2024 году. Они доступны подписчикам тарифов Plus и Pro за $20 и $200 в месяц соответственно.
  • «Проекты» в Claude доступны пользователям тарифных планов Pro и Team за $17 и $25 в месяц соответственно.

#новости #grok

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