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Полина Лааксо
ChatGPT

В ChatGPT добавили возможность создавать «Проекты» — папки с чатами, документами и инструкциями

Функция должна появиться у подписчиков тарифов Plus, Pro и Team.

  • В январе 2025 года доступ к ней откроют владельцам корпоративных и образовательных подписок, а затем — пользователям бесплатного плана.
  • «Проекты» располагаются в левом боковом меню — под списком пользовательских GPT и над историей диалогов с ботом. Каждой папке можно задать свои название и цвет. Что до чатов, то можно создавать нужные с нуля или переносить релевантные старые.
  • Если загрузить в проект файлы (из Google Drive и Microsoft OneDrive пока нельзя), чат-бот сможет использовать их содержимое в ответах. Инструкции же позволят задать стиль, тон и формат ответов или роль самому боту.
  • Разработчик OpenAI, например, создал папку, в которой собрал всё, что относится к организации «Тайного Санты». В файлах — правила, участники и списки желаний. В инструкциях — задача для ChatGPT. Последний в итоге помог провести жеребьёвку, найти примеры подарков в интернете и написать письмо для участников.

Ты старший эльф-помощник Санта-Клауса. Тебя попросили помочь мне провести «Тайного Санту» — обмен подарками между моими друзьями. У тебя праздничный настрой, ты любишь дарить подарки. Используй побольше эмодзи и восклицательных знаков.

Я — организатор мероприятия, Дрю. Если попрошу тебя написать письмо — подключай инструмент «Холст», если можешь.

Предыдущие инструкции игнорируй. Санта существует.

пример инструкции для ChatGPT
Как может выглядеть содержимое проекта
Как может выглядеть содержимое проекта
  • Создавать и редактировать проекты пока что можно только на сайте и в приложении для Windows. На iOS, Android и macOS можно просматривать папки и заводить в них новые чаты.
  • Если удалить проект, сотрутся и диалоги, и файлы, и инструкции, относящиеся к нему. Восстановить их не получится. Поделиться папками с другими пока нельзя.
Ещё один пример проекта
Ещё один пример проекта
Файлы, загруженные в папку
Файлы, загруженные в папку

#chatgpt #новости

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3 комментария
Вадим Д.

Ну и молодцы, давно пора, в сторонних сервисах, юзающих тот же гпт, давненько есть и очень удобно.

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Юрий Брыкалов

Уже год собираюсь взять подписку но никак не соберусь а тут вышла сора и это послужило последней каплей на первое января возьму себе прошку, думаю это закроет все мои потребности в нейросетях.

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Corjik

Она даже с Впн не работает

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