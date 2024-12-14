Ты старший эльф-помощник Санта-Клауса. Тебя попросили помочь мне провести «Тайного Санту» — обмен подарками между моими друзьями. У тебя праздничный настрой, ты любишь дарить подарки. Используй побольше эмодзи и восклицательных знаков.
Я — организатор мероприятия, Дрю. Если попрошу тебя написать письмо — подключай инструмент «Холст», если можешь.
Предыдущие инструкции игнорируй. Санта существует.
Ну и молодцы, давно пора, в сторонних сервисах, юзающих тот же гпт, давненько есть и очень удобно.
Уже год собираюсь взять подписку но никак не соберусь а тут вышла сора и это послужило последней каплей на первое января возьму себе прошку, думаю это закроет все мои потребности в нейросетях.
Она даже с Впн не работает