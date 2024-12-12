OpenAI добавила поддержку видео в «продвинутом» голосовом режиме ChatGPT

Режим доступен подписчикам платных тарифов.Advanced Voice Mode в ChatGPT получил «зрение»: чат-бот может понять, что находится на экране устройства через его шеринг, или распознать видео с камеры.Во время демонстрации один из разработчиков представил чат-боту с помощью видео своих коллег, а затем спросил его, кто есть кто: например, как зовут коллегу в новогодней шапке.В другом примере чат-бот рассказал, как приготовить фильтр-кофе, и оценил технику заваривания.Функция будет появляться у подписчиков ChatGPT Plus, Team и Pro, начиная с 12 декабря 2024 года, пишет TechCrunch. Подписчики Enterprise и Edu получат её не раньше января 2025 года, для пользователей из ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна сроков нет.OpenAI показала возможности голосового режима на презентации GPT-4o в мае 2024 года. Во время демонстрации спикеры могли прервать чат-бота на середине ответа, чтобы что-то уточнить, или попросить его рассказать особым голосом историю или пропеть её. В сентябре компания начала открывать доступ к нему пользователям платных тарифов.#новости #openai #chatgpt
А у нас!.
А у нас! У нас к 2015-му году будет база на Луне, вот!
опенаи в 2024 понесет 5 млрд убытков а в 2026 14 млрд убытков) пока ai на хайпе можем почти бесплатно сжигать деньги инвесторов, в будущем думаю все подписки будут либо жутко дорогие, либо каждый запрос будет тарифицироваться
все подписки будут либо жутко дорогиевряд ли, с учетом большого количества альтернатив
Ну если уже такой прогресс, то думаю они выпускают функцию платной, как раз таки для тестового режима, а потом в любом случае будет общедоступна, так что ждем)