В ChatGPT добавили возможность запланировать напоминание или повторяющиеся запросы

Функция доступна подписчикам Plus, Team и Pro.OpenAI запустила бета-версию «Задач» (Tasks) — функция позволит пользователям запланировать напоминание или будущие повторяющиеся запросы. Об этом пишет The Verge.Например, пользователь может попросить ChatGPT через полгода напоминить об истекшем сроке действия паспорта или каждую пятницу составлять план на выходные на основе местоположения и прогноза погоды, уточняет TechCrunch.Источник: OpenAIДля начала работы нужно выбрать модель “4o with scheduled tasks” и ввести запрос. По словам компании, иногда помощник может сам предлагать создать задачу на основе разговора.Пользователи могут управлять задачами в чатах или через раздел «Задачи» в веб-версии. После их завершения чат-бот пришлёт оповещение. Ограничение — 10 задач, которые помощник может выполнять одновременно.Функция доступна подписчикам Plus, Team и Pro. Когда доступ к ней получат остальные пользователи, пока неизвестно.TechCrunch отмечает, что OpenAI готовится выпустить «продвинутых» ИИ-агентов. В ноябре 2024 года источники Bloomberg говорили об одном из них — под кодовым названием Operator. По данным издания, ИИ-агент сможет по запросу пользователя управлять компьютером — например, писать код или бронировать поездки. Представить его могут в январе 2025 года.#новости #openai
У нас, конечно, такого нет, но есть безлимитный и бесплатный GPT-4o mini, а также гибкие тарифы GPT-4o: https://unlimgpt.ru/
Теперь понятно почему они вводят санкции так регулярно. Видимо по ошибке в ChatGPT поставили галочку «повторяющиеся события».
выздоравливай
Вы пародия на ЗаПопуКусь?
О, этого великого дня ждали, наверное, все пользователи ChatGPT! (не сарказм)