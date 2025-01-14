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Таня Боброва
ChatGPT

В ChatGPT добавили возможность запланировать напоминание или повторяющиеся запросы

Функция доступна подписчикам Plus, Team и Pro.

  • OpenAI запустила бета-версию «Задач» (Tasks) — функция позволит пользователям запланировать напоминание или будущие повторяющиеся запросы. Об этом пишет The Verge.
  • Например, пользователь может попросить ChatGPT через полгода напоминить об истекшем сроке действия паспорта или каждую пятницу составлять план на выходные на основе местоположения и прогноза погоды, уточняет TechCrunch.
Источник: OpenAI
  • Для начала работы нужно выбрать модель “4o with scheduled tasks” и ввести запрос. По словам компании, иногда помощник может сам предлагать создать задачу на основе разговора.
  • Пользователи могут управлять задачами в чатах или через раздел «Задачи» в веб-версии. После их завершения чат-бот пришлёт оповещение. Ограничение — 10 задач, которые помощник может выполнять одновременно.
  • Функция доступна подписчикам Plus, Team и Pro. Когда доступ к ней получат остальные пользователи, пока неизвестно.
  • TechCrunch отмечает, что OpenAI готовится выпустить «продвинутых» ИИ-агентов. В ноябре 2024 года источники Bloomberg говорили об одном из них — под кодовым названием Operator. По данным издания, ИИ-агент сможет по запросу пользователя управлять компьютером — например, писать код или бронировать поездки. Представить его могут в январе 2025 года.

#новости #openai

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44
43 комментария
Ruslan O.
100 ₽

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1
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Не звони Солу! Звони Анзору!

Теперь понятно почему они вводят санкции так регулярно. Видимо по ошибке в ChatGPT поставили галочку «повторяющиеся события».

3
3
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ИИнди Кочевник

выздоравливай

1
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Елизавета Дроздова

Вы пародия на ЗаПопуКусь?

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Буквоед

О, этого великого дня ждали, наверное, все пользователи ChatGPT! (не сарказм)

3
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