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Евгения Евсеева
AI

Notion выпустил Notion Mail — почтовый клиент для Gmail на базе ИИ

Пользоваться им можно бесплатно.

Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • Notion Mail подключается к учётным записям Gmail пользователей Notion, пишет TechCrunch. Он умеет упорядочивать письма, искать сообщения, составлять черновики ответов, планировать встречи.
  • Будет ли он работать с другими почтовыми сервисами — не уточняется. Пока Mail доступен в веб-версии и на Mac. Приложение для iOS выйдет в «ближайшем времени», для Android — позже в 2025 году.
  • Как пишет The Verge, Mail может просканировать все письма и отобрать похожие — по отправителю, теме и его содержанию — и поместить их в отдельный раздел. После этого в него будет попадать любое новое сообщение похожей тематики.
Источник: The Verge
  • Эти разделы Notion называет «обзорами» — в компании считают, что их можно использовать как фильтры, которые можно «комбинировать по своему усмотрению». Например, можно создать папку со счетами и квитанциями, а можно — собрать в одном месте все рассылки.
  • В Notion говорят, что хотели «переосмыслить» почтовый ящик — он должен быть не «бесконечной лентой», а базой данных, которую можно фильтровать, сортировать и упорядочивать.
  • У Mail есть интеграция с другими сервисами Notion — например, приложением Notion Calendar. Пользователи смогут связывать письма с календарём, чтобы внести в него свои планы. Например, если в переписке предложат организовать встречу, ИИ проверит календарь, найдёт в нём свободное время и посоветует запланировать событие.

#новости #notion

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