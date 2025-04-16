OpenAI ведёт переговоры о покупке разработчика ИИ-редактора кода Windsurf за $3 млрд — Bloomberg

Но сделка ещё может сорваться, говорит источник.В случае сделки это будет крупнейшая покупка для OpenAI, которая может помочь компании справиться с растущей конкуренцией на рынке ИИ-помощников для написания кода, пишет Bloomberg.По словам источника агентства, условия возможной сделки пока не согласованы и переговоры всё ещё могут сорваться. OpenAI и Windsurf отказались от комментариев.Windsurf (ранее — Codeium) основана в 2021 году и за всё время привлекла более $200 млн инвестиций, указывает издание со ссылкой на данные PitchBook. В феврале 2025-го источники TechCrunch говорили, что компания вела переговоры о привлечении денег при оценке в $2,85 млрд. В августе 2024-го инвесторы оценивали Codeium в $1,25 млрд.Тогда же TechCrunch писал, что у компании свыше 700 тысяч пользователей и 1000 корпоративных клиентов. Windsurf поддерживает более 70 языков программирования и интегрируется со средами разработки вроде Microsoft Visual Studio и JetBrains.Валерия ИльинаAI29.11.2024Нейросети для программирования: 9 сервисов, которые упростят работу с кодом Для всех: от студентов и джунов до сеньоров и лидов. #новости #openai