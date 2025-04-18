OpenAI запустила Flex — «бюджетный» API-режим для задач с низким приоритетом

У него есть минусы — более медленное время отклика и периодическая недоступность.Источник фото: UnsplashFlex уже доступен для разработчиков в бета-версии для моделей o3 и o4-mini. Он подходит для оценки качества моделей, обогащения данных и асинхронных задач, пишет TechCrunch.Для модели o3 использование Flex составит — $5 за 1 млн входных токенов и $20 за 1 млн выходных (вместо $10 и $40). Для o4-mini — $0,55 и $2,20 соответственно (против $1,10 и $4,40).Одновременно с запуском Flex OpenAI ужесточила требования к доступу: чтобы использовать модель o3, разработчики, находящиеся на первых трёх уровнях тарифной иерархии, должны пройти верификацию личности. Без этого ряд функций будет недоступен. В компании пояснили, что верификация направлена на защиту от нарушений политики использования.Выход Flex совпал с усилением конкуренции на рынке бюджетных ИИ-моделей, отмечает издание. Например, в день анонса нового режима, Google представила Gemini 2.5 Flash.#новости #openai