«Точка» запустила генератор сайтов для бизнеса по текстовому описанию

А также инструменты для создания логотипов и изображений. Скриншот «Точки» Сервис позволяет создавать онлайн-визитки, портфолио, страницы для продвижения услуг и другие варианты сайтов, рассказали в «Точке».Пользователю нужно кратко описать свою деятельность, выбрать цветовую палитру и стиль сайта. Посл�� этого нейросеть сгенерирует структуру страницы, а также контент для неё.Тексты и изображения, предложенные ИИ, можно отредактировать вручную. Готовый сайт будет сразу доступен для публикации.Первая генерация бесплатная. Пять попыток стоят 500 рублей, девять — 900 рублей. Стоимость хостинга — 1490 рублей в месяц или 9900 рублей в год. Домен предоставляется бесплатно при оплате хостинга за год или по подписке — от 100 рублей в месяц.В сервисе также есть отдельные инструменты для генерации изображений, логотипов, названий и слоганов на русском и английском языках.В марте 2025 года «Точка» запустила сервис для создания интернет-магазинов с эквайрингом и доставкой. Он доступен клиентам банка.#новости #точка