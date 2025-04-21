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Артур Томилко
AI

«Точка» запустила генератор сайтов для бизнеса по текстовому описанию

А также инструменты для создания логотипов и изображений.

Скриншот «Точки» 
Скриншот «Точки» 
  • Сервис позволяет создавать онлайн-визитки, портфолио, страницы для продвижения услуг и другие варианты сайтов, рассказали в «Точке».
  • Пользователю нужно кратко описать свою деятельность, выбрать цветовую палитру и стиль сайта. Посл�� этого нейросеть сгенерирует структуру страницы, а также контент для неё.
  • Тексты и изображения, предложенные ИИ, можно отредактировать вручную. Готовый сайт будет сразу доступен для публикации.
  • Первая генерация бесплатная. Пять попыток стоят 500 рублей, девять — 900 рублей. Стоимость хостинга — 1490 рублей в месяц или 9900 рублей в год. Домен предоставляется бесплатно при оплате хостинга за год или по подписке — от 100 рублей в месяц.
  • В сервисе также есть отдельные инструменты для генерации изображений, логотипов, названий и слоганов на русском и английском языках.
  • В марте 2025 года «Точка» запустила сервис для создания интернет-магазинов с эквайрингом и доставкой. Он доступен клиентам банка.

#новости #точка

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