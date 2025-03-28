Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Телеграм
Право
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

«Точка» представила бесплатный сервис для создания интернет-магазинов с эквайрингом и доставкой

Пока он доступен клиентам банка, в будущем доступ планируют открыть всем.

  • «Точка Стор» объединяет витрину, эквайринг и доставку и не требует интеграции с банками и транспортными компаниям, рассказали в «Точке». До этого сервис тестировали, за три месяца предприниматели создали более 1000 интернет-магазинов.
  • Для создания магазина нужно описать товары, добавить фотографии и цены. За обработку фотографий отвечает ИИ — инструмент делает фон светло-серым и адаптирует формат. Предприниматели могут загрузить список товаров в виде Excel-файла или импортировать его с маркетплейсов.
  • Можно создать веб-версию витрины и мини-приложение в Telegram. Во втором случае покупатели тоже смогут выбирать товары, добавлять их в корзину, оплачивать и оформлять доставку, но внутри мессенджера. Ссылку на магазин можно добавить в посты канала как кнопку, закрепить в канале или отправить напрямую клиенту.
  • Доступные способы оплаты — банковские карты (комиссия 3%, следует из информации на сайте сервиса), Система быстрых платежей (0,9%), «T-Pay» (3%) и рассрочка. Сервис сам сформирует чек и отправит покупателю.
  • Доставку до клиента сервис берёт на себя — продавцу нужно только отнести товар в удобный пункт выдачи, говорится на сайте. Логистический партнёр — Boxberry. В будущем компания планирует добавлять других партнёров.
Пример витрины. Источник: «Точка»
Пример витрины. Источник: «Точка»

#новости #точка

20
2
29 комментариев