Бывший студент Колумбийского университета привлёк $5,3 млн на ИИ-сервис для прохождения техсобеседований

Он сравнивает проект с калькулятором и автоматической проверкой правописания — обе технологии изначально воспринимались как способ обмана.Источник фото: Cluely / XЧунгин «Рой» Ли привлёк $5,3 млн посевных инвестиций для своего стартапа Cluely. Раунд возглавили фонды Abstract Ventures и Susa Ventures, пишет TechCrunch.Идея запустить стартап появилась у Ли после отстранения от учёбы в Колумбийском университете из-за разработки сервиса Interview Coder. Последний теперь стал частью Cluely.Продукт позволяет пользователям «жульничать» во время собеседований, экзаменов и «звонков по продажам» с помощью скрытого окна в браузере, невидимого для экзаменаторов и интервьюеров.В рамках запуска Cluely выпустил видео, в котором Ли демонстрирует, как использует ИИ-ассистента на свидании — пытаясь соврать девушке о возрасте и знаниях об искусстве. Одни пользователи им восхитились, другие — назвали его «краткометражкой в духе "Чёрное зеркало", снятую как реклама продукта».Источник видео: Cluely / XCluely базируется в Сан-Франциско. Сооснователь проекта — 21-летний бывший студент Колумбийского университета Нил Шанмугам.По словам Ли, показатель регулярной ожидаемой выручки за год (ARR) проекта уже превысил $3 млн, хотя к маю 2025 года планировалось достичь $1 млн.#новости