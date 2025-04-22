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Карина Пардаева
AI

Бывший студент Колумбийского университета привлёк $5,3 млн на ИИ-сервис для прохождения техсобеседований

Он сравнивает проект с калькулятором и автоматической проверкой правописания — обе технологии изначально воспринимались как способ обмана.

Источник фото: Cluely / X
Источник фото: Cluely / X
  • Чунгин «Рой» Ли привлёк $5,3 млн посевных инвестиций для своего стартапа Cluely. Раунд возглавили фонды Abstract Ventures и Susa Ventures, пишет TechCrunch.
  • Идея запустить стартап появилась у Ли после отстранения от учёбы в Колумбийском университете из-за разработки сервиса Interview Coder. Последний теперь стал частью Cluely.
  • Продукт позволяет пользователям «жульничать» во время собеседований, экзаменов и «звонков по продажам» с помощью скрытого окна в браузере, невидимого для экзаменаторов и интервьюеров.
  • В рамках запуска Cluely выпустил видео, в котором Ли демонстрирует, как использует ИИ-ассистента на свидании — пытаясь соврать девушке о возрасте и знаниях об искусстве. Одни пользователи им восхитились, другие — назвали его «краткометражкой в духе "Чёрное зеркало", снятую как реклама продукта».
Источник видео: Cluely / X
  • Cluely базируется в Сан-Франциско. Сооснователь проекта — 21-летний бывший студент Колумбийского университета Нил Шанмугам.
  • По словам Ли, показатель регулярной ожидаемой выручки за год (ARR) проекта уже превысил $3 млн, хотя к маю 2025 года планировалось достичь $1 млн.

#новости

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