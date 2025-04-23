Стартап Adaptive Computer выпустил генератор полностью функциональных приложений — он не требует навыков программирования

Бесплатно можно создать до десяти приложений.В отличие от конкурентов вроде Replit и Lovable, сервис Adaptive не требует никаких навыков программирования, рассказал основатель Adaptive Computer Деннис Сюй изданию TechCrunch. Сам предприниматель не умеет писать код.«Попробуйте создать ИИ-инструмент с помощью любого из аналогов, и они запросят у вас ключи API»,— рассказал глава компании. Аудитория Adaptive — это в том числе «обычные люди», которые будут создавать приложения по запросу для повседневных задач, например отслеживания расходов или сбора откликов на вакансии в их стартапах.Приложение, созданное Adaptive. Запрос: «Приложение, в которое я могу загружать чеки, ИИ обработает их, предоставит мне графики затрат за месяц и сделает поиск по чекам». Источник: Adaptive ComputerОдин из пользователей соцсети X рассказал, что создал работающее приложение с первой попытки, нейросеть сгенерировала не только текст, но и изображения.Результат понравился ему больше, чем работа с сервисом v0. Там понадобилось несколько попыток, чтобы код работал. Источник: Jay Hack Другой пользователь попросил Adaptive создать копию сайта ChatGPT. В готовой версии у него получилось запросить у ИИ-модели анализ акций Tesla и сгенерировать изображение. Источник: el.cineAdaptive скопировал интерфейс стриминга Netflix. Источник: el.cineУ сервиса есть бесплатная версия с ограничением в десять приложений и 20 запросов в неделю. Стоимость подписки начинается от $20 в месяц (1630 рублей по курсу ЦБ на 23 апреля 2025 года).Сейчас компания привлекает $7 млн инвестиций. Раунд возглавит Pebblebed, также вложатся Conviction, Weekend Fund, Anti Fund и глава Roblox Дэвид Базуки.Среди других проектов Денниса Сюй — ИИ-приложение для заметок Mem, которое он создал вместе с Кевином Муди.#новости #ии