Duolingo откажется от подрядчиков, чьи задачи может отдать нейросетям, и будет учитывать навыки использования ИИ в перформанс-ревью

Компания хочет работать в соответствии с концепцией AI First — с упором на внедрение ИИ.«Искусственный интеллект уже меняет наш подход к работе. Нет никаких "если" или "когда". Это происходит прямо сейчас. Сдвиг настолько большой, что ждать — худшее решение из возможных», — сообщил в письме сотрудникам гендиректор образовательного сервиса Луис Фон Ан.Он напомнил: в 2012 году Duolingo «сделала ставку» на развитие мобильного приложения как основного, пока многие считали их дополнением к своим сайтам, и это «сыграло решающую роль» в развитии бизнеса. На то же компания рассчитывает и в этот раз.Duolingo нужно создавать массивы контента. Масштабировать объёмы вручную сложно, поэтому часть «медленных, ручных» процессов уже делегировали ИИ. Без него «потребовались бы десятилетия». Нейросети также позволили запустить платную функцию видеозвонков с одним из маскотов сервиса.Фокус на ИИ подразумевает необходимость переосмыслить «значимую часть подходов к работе». Мелких изменений уже недостаточно, говорит Фон Ан. Что-то создадут с нуля, что-то получится не сразу, но «ждать стопроцентного совершенства нельзя»: компания рискует «упустить момент».Так, Duolingo постепенно откажется от подрядчиков, чью работу можно делегировать нейросетям. Навыки работы с ИИ будут учитывать как при найме новых сотрудников, так и при оценке действующих. Создать новую штатную единицу разрешат только в том случае, если процесс нельзя автоматизировать. Детали не привели.ИИ — не замена человека, а возможность высвободить ему время для творческих и более сложных задач и тем самым ускориться в развитии, объяснил Фон Ан и обещал, что командам предоставят больше обучающих и наставнических программ и инструментов.Луис Фон Ан. Источник фото: Hampton#новости #duolingo