Meta* выпустила приложение с «персональным» чат-ботом на базе Llama 4

Компания использует информацию о предпочтениях пользователя из его аккаунтов в Instagram*, Facebook* и WhatsApp*.Источник здесь и далее: Meta*Компания выпустила мобильное приложение Meta*AI «для всех устройств». В нём есть чат-бот на базе Llama 4, голосовой режим, функции создания и редактирования изображений и поиск по интернету.Компания добавила синтез речи в полнодуплексном режиме — ИИ не озвучивает текстовый ответ, а генерирует аудио в реальном времени. Функция работает в тестовом режимеПо словам компании, ИИ-помощник даёт «более релевантные ответы» — он анализирует доступную информацию о пользователе на всех площадках Meta*. Например, посты и лайки в Instagram* и Facebook*.В приложении есть лента Discover. Там можно увидеть, для чего другие пользователи используют помощника и как пишут запросы. В каждом диалоге можно выбрать — делиться своим промптом в ленте или нет.Лента DiscoverТакже приложение подключается к «умным» очкам Ray-Ban. ИИ-помощник будет хранить историю разговора. Диалог, начатый «в очках», можно будет продолжить в приложении.Приложение недоступно для пользователей из России. Функция персонализированных ответов пока доступна в США и Канаде, а голосовой режим — в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.*Meta, которая владеет Instagram, Facebook и WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости #meta