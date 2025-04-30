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Ася Карпова
AI

Freepik выпустил «безопасную» для дизайнеров модель F-lite — её обучали на изображениях с коммерческой лицензией

Компания также выложила открытый исходный код модели.

  • Библиотека для дизайнеров Freepik и сервис генерации изображений для разработчиков fal.ai выпустили модель F-Lite, которую обучили на 80 млн лицензированных изображений.
  • Она доступна на fal.ai в двух версиях. F-lite standard — более «предсказуемая», но менее креативная, а F-lite texture — создаёт более качественные текстуры и «креативные» композиции, но больше подвержена ошибкам.
Пользователь попросил Flux и две модели F-lite сгенерировать рекламу Adidas. F-lite не стали воспроизводить дизайн кроссовок компании и добавлять на постер название бренда. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FAskintml%2Fstatus%2F1917282178456604900&postId=1957307" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Askin Temel</a> 
Пользователь попросил Flux и две модели F-lite сгенерировать рекламу Adidas. F-lite не стали воспроизводить дизайн кроссовок компании и добавлять на постер название бренда. Источник: Askin Temel 
  • Использование модели на fal.ai стоит $0,025 за один мегапиксель. Также F-Lite можно установить локально с GitHub, она поддерживает 10 млрд параметров.
Генерации F-lite. Здесь и далее источник: fal.ai
Генерации F-lite. Здесь и далее источник: fal.ai
Freepik выпустил «безопасную» для дизайнеров модель F-lite — её обучали на изображениях с коммерческой лицензией
Freepik выпустил «безопасную» для дизайнеров модель F-lite — её обучали на изображениях с коммерческой лицензией
Freepik выпустил «безопасную» для дизайнеров модель F-lite — её обучали на изображениях с коммерческой лицензией
Freepik выпустил «безопасную» для дизайнеров модель F-lite — её обучали на изображениях с коммерческой лицензией

#новости #freepik

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