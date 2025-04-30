Freepik выпустил «безопасную» для дизайнеров модель F-lite — её обучали на изображениях с коммерческой лицензией

Компания также выложила открытый исходный код модели.Библиотека для дизайнеров Freepik и сервис генерации изображений для разработчиков fal.ai выпустили модель F-Lite, которую обучили на 80 млн лицензированных изображений.Она доступна на fal.ai в двух версиях. F-lite standard — более «предсказуемая», но менее креативная, а F-lite texture — создаёт более качественные текстуры и «креативные» композиции, но больше подвержена ошибкам.Пользователь попросил Flux и две модели F-lite сгенерировать рекламу Adidas. F-lite не стали воспроизводить дизайн кроссовок компании и добавлять на постер название бренда. Источник: Askin Temel Использование модели на fal.ai стоит $0,025 за один мегапиксель. Также F-Lite можно установить локально с GitHub, она поддерживает 10 млрд параметров.Генерации F-lite. Здесь и далее источник: fal.ai#новости #freepik