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Евгения Евсеева
AI

Xiaomi представила «рассуждающую» ИИ-модель MiMo

Это первая публичная нейросеть для компании.

  • Семейство моделей выложили в открытый доступ — на GitHub и Hugging Face. Всего их четыре — MiMo-7B-Base, MiMo-7B-RL-Zero, MiMo-7B-SFT и MiMo-7B-RL.
  • По собственным данным Xiaomi, нейросеть показала себя лучше o1-mini и GPT-4o от OpenAI и QwQ от Alibaba в тестах на математическое мышление и генерацию кода. Независимых оценок пока нет.
Результаты MiMo в сравнении с другими моделями — o1-mini и GPT-4o от OpenAI и QwQ от Alibaba. Источник: Xiaomi
Результаты MiMo в сравнении с другими моделями — o1-mini и GPT-4o от OpenAI и QwQ от Alibaba. Источник: Xiaomi
  • Компания сообщила, что модель подходит для задач, требующих математических и логических выводов.
  • Это первая ИИ-модель для Xiaomi: её обучила недавно созданная команда по разработке ИИ. Компания отметила, что хотя выходить на рынок больших языковых моделей в 2025 году и поздновато, она, как и другие, считает важной задачей достижение AGI (разработка общего искусственного интеллекта).

#новости #ии #xiaomi #mimo

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