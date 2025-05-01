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Таня Боброва
AI

Глава Google подтвердил, что обсуждает с Apple добавление ИИ-функций Gemini на iPhone

Возможно, уже в 2025 году.

  • Гендиректор Google Сундар Пичаи во время слушаний в суде заявил, что обсуждал эту идею с главой Apple Тимом Куком в 2024 году и надеется на заключение сделки в середине 2025 года. Об этом пишет Bloomberg.
  • На июнь 2025-го у Apple запланирована ежегодная конференция для разработчиков WWDC, отмечает агентство.
  • Если сделка состоится, Gemini станет вторым сторонним чат-ботом на iPhone. На WWDC 2024 компания представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавила поддержку ChatGPT от OpenAI в приложениях.
  • О том, что Apple начала обсуждать с Google добавление ИИ-функций Gemini в iPhone, источники Bloomberg говорили в марте 2024-го.

#новости #google #apple

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