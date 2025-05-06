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Ася Карпова
AI

Google «дообучила» Gemini 2.5 Pro, «улучшив» её навыки в программировании и создании веб-приложений

В пользовательском рейтинге веб-разработки она обошла Claude 3.7 Sonnet.

  • Google выпустила обновлённую версию Gemini 2.5 Pro (I/O Edition), не дожидаясь ежегодной конференции I/O 2025 — из-за «огромного интереса к модели».
  • По данным компании, модель лучше показывает себя в написании и редактировании кода и создании интерактивных веб-приложений. Она обошла Claude 3.7 Sonnet и заняла первое место на платформе WebDev Arena — там пользователи выбирают лучшую веб-страницу, созданную разными моделями по одному запросу.
Рейтинг WebDev Arena. Источник: Google
Рейтинг WebDev Arena. Источник: Google
  • Компания показала, что модель может создавать приложения по визуальным референсам и коротким текстовым подсказкам.
Источник: Google
Игра в стиле тамагочи, созданная обновлённой Gemini 2.5 Pro. Источник: Paige Bailey
  • Модель можно протестировать в приложении Gemini, пока она работает только в режиме Canvas. Обновлённая версия Gemini 2.5 Pro также доступна в Gemini API для разработчиков по цене $2,5 за 1 млн входящих токенов и $15 за 1 млн исходящих (202 рубля и 1214 рублей по курсу ЦБ на 6 мая 2025 года).

#новости #google

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