Китайская Baidu запросила патент на технологию, которая позволит «перевести» звуки животных на «человеческий» язык

Когда её представят и где будут использовать — не сказали.По задумке, система на основе нейросетей будет собирать разные данные «целевого» животного: голос, язык тела, поведенческие изменения, «прочие физиологические признаки», как следует из заявки Baidu в китайское ведомство. Об этом пишут South China Morning Post и Reuters.Система проанализирует данные и определит «эмоциональное состояние» животного. Затем припишет ему «семантические значения» и «переведёт их на человеческий». Примеров нет.Если в обучающей базе, которую «скормят» нейросети, не будет голосовых записей, похожих на ту, которую они получат, учёные вручную разметят свежие данные и донастроят модель.В своей заявке компания отмечает, что подобные технологии помогут улучшить «точность и эффективность межвидового общения». Но где и как их можно использовать, рассуждать не стала. Говорит, что пока находится на этапе исследований.Учёные и бизнес «десятилетиями» пытаются научиться понимать животных, напоминает South China Morning Post. Однако в Baidu заявляют, что многие существующие «переводчики» зачастую слишком сильно полагаются только на один тип данных: либо на голос, либо на мимику.В апреле 2025 года Google DeepMind рассказала, что создала ИИ-модель DolphinGemma, которая поможет расшифровать звуки, издаваемые дельфинами.#новости