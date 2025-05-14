ИИ-сервис для ведения заметок с видеовстреч Granola привлёк $43 млн при оценке в $250 млн

И обновился: добавил общие папки для совместной работы в команде.Granola привлёк $43 млн в рауде B при оценке в $250 млн от венчурной NFDG, Lightspeed, Spark и других инвесторов, пишет TechCrunch. Общий объём привлечённого компанией финансирования составил $67 млн, уточняет издание.Запущенный в мае 2024 года сервис позволяет вести заметки с видеовстреч с помощью ИИ. Пользователи могут набросать тезисы — фразы или слова, которые показались наиболее важными, а сервис дополнит их деталями и сделает оформление.Формат отчёта можно задать с помощью настраиваемого шаблона. Затем пользователь может уточнить детали со встречи у чат-бота или поделиться заметкой с другими. Granola поддерживает Zoom, Google Meet, Teams, Slack и Webex.Дополнения ИИ оформлены серым цветом, заметки от пользователя — чёрным. Скриншот vc.ru с сайта Granola Стартап также объявил об обновлении. Теперь сервис поддерживает общие папки для команд с возможностью поделиться заметками с коллегами, даже если у них нет аккаунта Granola. Также сервис автоматически отправит краткие сводки с видеовстречи после завершения звонка, если подключить его к каналу в Slack.Источник: GranolaУ сервиса есть бесплатная пробная версия и подписки: индивидуальная за $18 в месяц (около 1450 рублей по курсу ЦБ на 14 мая 2025 года), Business за $14 в месяц за пользователя (1130 рублей) и Enterprise по цене от $35 за пользователя в месяц (2820 рублей). Сейчас есть iOS-приложение, для версии для Windows открыт лист ожидания.#новости