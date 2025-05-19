GitHub представил ИИ-агента для разработчиков

Вслед за OpenAI.Источник: GitHubGitHub представил превью-версию ИИ-агента для GitHub Copilot, который встроен в платформу и начнёт работать как только пользователь поставит задачу. После этого агент добавит реакцию в виде эмодзи «глаз» и запустится в фоновом режиме.Его действия можно отслеживать в истории изменений. По словам компании, агент справляется с задачами «низкой и средней сложности» — от добавления функций и исправления ошибок до рефакторинга кода и улучшения документации.По завершении работы пользователь может оставить комментарии. Агент автоматически оценит их и предложит изменения кода.Агент доступен подписчикам Copilot Enterprise и Copilot Pro+.Источник: GitHub В мае 2025 года своего ИИ-агента для программирования представила OpenAI. Агент под названием Codex автономно работает в облаке и может подключаться к аккаунту пользователя на GitHub.#новости #github #copilot