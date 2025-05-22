Владелец пользовательского рейтинга ИИ-моделей LM Arena привлёк $100 млн

Проект оценивают в $600 млн, сообщили источники Bloomberg.LM Arena составляет рейтинг ИИ-моделей на основе слепых сравнительных тестов — предлагает пользователям выбрать лучший ответ одной из двух нейросетей.Платформа привлекла средства от Andreessen Horowitz и UC Investments, а также фондов Lightspeed Venture Partners, Felicis Ventures и Kleiner Perkins.Её запустили в 2023 году как академический исследовательский проект Калифорнийского университета в Беркли. Финансирование получали с помощью грантов и пожертвований, в том числе от Andreessen Horowitz, Together AI и платформы Kaggle от Google.13 мая 2025 года исследователи из Стэнфорда, Массачусетского технологического института и лаборатории Ai2 обвинили команду LM Arena в том, что она подтасовывает результаты рейтингов в пользу ИИ-моделей от крупных технологических компаний. Платформа опровергла эти обвинения.Рейтинг ИИ-моделей на платформе на 22 мая 2025 года#новости #ии