Некоторые «доноры» ИИ-голосов ElevenLabs получают $10 тысяч в месяц, а суммарно компания выплатила $5 млн

Участники могут выбрать оплату за количество озвученных символов или долгосрочный контракт.Источник: ElevenLabsНа момент запуска сервиса в 2022 году на платформе было всего 11 сгенерированных голосов, а благодаря клонированию «живых» голосов за оплату их стало 5000, поделилась ElevenLabs в отчёте о работе с платёжной системой для бизнеса Stripe.Голоса используют такие компании, как Perplexity, Time Magazine и Bertelsmann.ElevenLabs предлагает два вида сотрудничества. Можно удалённо клонировать голос, прислав аудиозапись. Оплата будет зависеть от числа символов, которые им озвучат другие пользователи.С некоторыми «донорами» компания заключает контракт на срок до 11 лет для записи «наиболее реалистичного голоса» ElevenLabs, который в библиотеке помечают галочкой. Для этого предоставляют профессиональную студию.Платформу для «продажи» и использования голосов обслуживает всего один разработчик ElevenLabs «на полставки», всеми процессами занимается Stripe, поделилась компания.#новости #elevenlabs