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Ася Карпова
AI

Некоторые «доноры» ИИ-голосов ElevenLabs получают $10 тысяч в месяц, а суммарно компания выплатила $5 млн

Участники могут выбрать оплату за количество озвученных символов или долгосрочный контракт.

Источник: ElevenLabs
Источник: ElevenLabs
  • На момент запуска сервиса в 2022 году на платформе было всего 11 сгенерированных голосов, а благодаря клонированию «живых» голосов за оплату их стало 5000, поделилась ElevenLabs в отчёте о работе с платёжной системой для бизнеса Stripe.
  • Голоса используют такие компании, как Perplexity, Time Magazine и Bertelsmann.
  • ElevenLabs предлагает два вида сотрудничества. Можно удалённо клонировать голос, прислав аудиозапись. Оплата будет зависеть от числа символов, которые им озвучат другие пользователи.
  • С некоторыми «донорами» компания заключает контракт на срок до 11 лет для записи «наиболее реалистичного голоса» ElevenLabs, который в библиотеке помечают галочкой. Для этого предоставляют профессиональную студию.
  • Платформу для «продажи» и использования голосов обслуживает всего один разработчик ElevenLabs «на полставки», всеми процессами занимается Stripe, поделилась компания.

#новости #elevenlabs

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